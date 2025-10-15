Денис Шмигаль святкує 50-річчя — рекордне прем’єрство і політична кар’єра

Міністр оборони України Денис Шмигаль. Фото: Офіс Президента України

Сьогодні, 15 жовтня, прем’єр-міністру України Денису Шмигалю виповнюється 50 років. За п’ять років роботи він уже встановив історичний рекорд — найдовше перебування на посаді голови уряду за часів незалежності. З березня 2020 року і до середини липня 2025-го Шмигаль очолював Кабінет Міністрів України, а нині займає посаду міністра оборони.

Від Львова до Кабміну: історія кар’єри Дениса Шмигаля

Народився Денис Анатолійович Шмигаль 15 жовтня 1975 року у Львові. Дитинство і юність минули в епоху змін — розпаду СРСР і народження незалежної України. Вищу освіту він здобув у Державному університеті "Львівська політехніка" за спеціальністю "менеджмент у виробничій сфері (машинобудування)", отримавши диплом інженера-економіста. У 2003 році захистив кандидатську дисертацію з економічних наук.

Його трудовий шлях розпочався ще у 1990-х роках. Протягом 1995–2009 років Шмигаль обіймав керівні та фінансові посади на львівських підприємствах, серед яких АК "Електронбанк", ВАТ "Львівський автобусний завод" і ТОВ "ЛА ДІС". Згодом став директором із розвитку на "Львівському автобусному заводі", а потім очолив ТОВ "Росанінвест".

У 2009 році він перейшов до державного сектору, де очолив управління економіки Львівської ОДА. Пізніше керував Інститутом регіонального розвитку, а з 2012 по 2013 рік був директором департаменту економічного розвитку обласної адміністрації.

У 2014 році Шмигаль спробував себе у політиці — балотувався до Верховної Ради як самовисуванець по 121-му округу на Львівщині, однак безуспішно. Через рік узяв участь у виборах до Львівської облради від партії "Народний контроль". У цей період він також обіймав посаду заступника начальника головного управління Міндоходів у Львівській області.

Після Революції гідності Шмигаль повернувся у бізнес. У 2015–2017 роках працював віцепрезидентом і генеральним директором ТзОВ ТВК "Львівхолод", а у 2017–2019 роках — заступником генерального директора з соціальних питань ПАТ "ДТЕК Західенерго" та директором Бурштинської ТЕС.

Справжній політичний злет відбувся у 2019 році, коли президент Володимир Зеленський призначив його головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Уже за пів року, у лютому 2020-го, Шмигаль став віцепрем’єр-міністром і міністром розвитку громад та територій, а з 4 березня 2020 року очолив уряд, змінивши на посаді Олексія Гончарука.

Прем’єрство Шмигаля припало на надзвичайно складні часи — пандемію COVID-19, економічну кризу та початок повномасштабного вторгнення у 2022 році. Йому вдалося забезпечити стабільність роботи уряду, запустити програму вакцинації, підтримати економіку і продовжити реформи, зокрема в напрямку євроінтеграції, діджиталізації та децентралізації.

Після 16 липня 2025 року, коли він залишив посаду прем’єра, Дениса Шмигаля призначили міністром оборони України.

