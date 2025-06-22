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День чествования памяти жертв войны — Зеленский сделал заявление

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Дата публикации 22 июня 2025 12:18
Кремль повторяет преступления нацистов в Украине — заявление Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Lisa Leutner
Ключові моменти День скорби и чествования памяти жертв войны

Ежегодно 22 июня отмечается День скорби и чествования памяти жертв войны. Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление и опубликовал видео, в котором говорится, что преступления, которые совершал гитлеровский рейх, повторяет Кремль в Украине.

Об этом украинский лидер заявил в Telegram.

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Глава государства отметил, что 80 лет назад мир одолел нацизм и поклялся: "Никогда снова". По словам Зеленского, сегодня Россия повторяет преступления нацистов. Речь идет о массовых захоронениях гражданских, замученных пленных, похищенных детях и уничтоженных городах.

"Сейчас украинцы борются против рашизма с той же отвагой, с которой наши предки победили нацизм. Потому что это бой за саму суть человечности: за свободу, достоинство и справедливость", — добавил украинский лидер.

Напомним, 21 июня глава государства анонсировал ряд мер ради давления на Россию, чтобы упростить путь к миру.

Ранее Зеленский сообщил, что на территории Украины находятся 695 тысяч российских оккупантов.

Владимир Зеленский война Адольф Гитлер Украина Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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