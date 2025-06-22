Кремль повторяет преступления нацистов в Украине — заявление Зеленского

День чествования памяти жертв войны — Зеленский сделал заявление
Ежегодно 22 июня отмечается День скорби и чествования памяти жертв войны. Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление и опубликовал видео, в котором говорится, что преступления, которые совершал гитлеровский рейх, повторяет Кремль в Украине.
Об этом украинский лидер заявил в Telegram.
День скорби и чествования памяти жертв войны
Глава государства отметил, что 80 лет назад мир одолел нацизм и поклялся: "Никогда снова". По словам Зеленского, сегодня Россия повторяет преступления нацистов. Речь идет о массовых захоронениях гражданских, замученных пленных, похищенных детях и уничтоженных городах.
"Сейчас украинцы борются против рашизма с той же отвагой, с которой наши предки победили нацизм. Потому что это бой за саму суть человечности: за свободу, достоинство и справедливость", — добавил украинский лидер.
Напомним, 21 июня глава государства анонсировал ряд мер ради давления на Россию, чтобы упростить путь к миру.
Ранее Зеленский сообщил, что на территории Украины находятся 695 тысяч российских оккупантов.
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