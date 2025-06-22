Кремль повторює злочини нацистів в Україні — заява Зеленського

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Lisa Leutner

Щороку 22 червня відзначається День скорботи й вшанування пам'яті жертв війни. Президент України Володимир Зеленський зробив заяву та опублікував відео, в якому йдеться, що злочини, які скоював гітлерівський рейх, повторює Кремль в Україні.

Про це український лідер заявив Telegram.

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День скорботи й вшанування пам'яті жертв війни

Глава держави зауважив, що 80 років тому світ здолав нацизм і присягнув: "Ніколи знову". За словами Зеленського, сьогодні Росія повторює злочини нацистів. Йдеться про масові поховання цивільних, закатовані полонені, викрадені діти та знищені міста.

"Нині українці борються проти рашизму з тією ж відвагою, з якою наші предки перемогли нацизм. Бо це бій за саму суть людяності: за свободу, гідність і справедливість", — додав український лідер.

Нагадаємо, 21 червня глава держави анонсував низку заходів заради тиску на Росію, аби спростити шлях до миру.

Раніше Зеленський повідомив, що на території України знаходяться 695 тисяч російських окупантів.