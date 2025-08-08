Видео
Главная Новости дня День войск связи — Шмыгаль поздравил и поблагодарил воинов ВСУ

День войск связи — Шмыгаль поздравил и поблагодарил воинов ВСУ

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 10:35
День войск связи — Шмыгаль поблагодарил воинов
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль. Фото: Шмыгаль/Facebook

В пятницу, 8 августа, министр обороны Украины Денис Шмыгаль поздравил с профессиональным праздником воинов войск связи Вооруженных сил Украины. Глава Минобороны поблагодарил военных за стойкость и надежность.

Об этом глава оборонного ведомства написал в Telegram.

Читайте также:

Шмыгаль поздравил защитников войск связи с праздником

"Поздравляю воинов войск связи Вооруженных сил Украины с профессиональным праздником!", — написал Шмыгаль.

Он отметил, что надежная связь — основа каждой успешной операции. По его словам, связь имеет ключевое значение на всех этапах боя и на каждом звене — от принятия решений в штабах до их реализации на передовых позициях.

"Уважаемые воины войск связи! Благодаря вашей работе подразделения эффективно координируют действия, командиры получают своевременную информацию, а воины — поддержку, которая спасает жизни.

Спасибо за вашу стойкость, надежность и профессионализм. Каждая победа наших подразделений — это и ваша победа. Желаю крепкого здоровья, вдохновения и новых успехов в службе Украине. Слава войскам связи! Слава Украине!", — поздравил министр.

Міноборони свято
Скриншот сообщения Шмыгаля/Facebook

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский в День войск связи Вооруженных сил Украины выразил благодарность военным связистам.

А в годовщину Курской операции, 6 августа, Зеленский показал эксклюзивные кадры с Курщины.

Денис Шмыгаль поздравления война в Украине украинские военные День войск связи Вооруженных Сил Украины
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
