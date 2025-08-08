День войск связи — Шмыгаль поблагодарил воинов

День войск связи — Шмыгаль поздравил и поблагодарил воинов ВСУ
В пятницу, 8 августа, министр обороны Украины Денис Шмыгаль поздравил с профессиональным праздником воинов войск связи Вооруженных сил Украины. Глава Минобороны поблагодарил военных за стойкость и надежность.
Об этом глава оборонного ведомства написал в Telegram.
Шмыгаль поздравил защитников войск связи с праздником
"Поздравляю воинов войск связи Вооруженных сил Украины с профессиональным праздником!", — написал Шмыгаль.
Он отметил, что надежная связь — основа каждой успешной операции. По его словам, связь имеет ключевое значение на всех этапах боя и на каждом звене — от принятия решений в штабах до их реализации на передовых позициях.
"Уважаемые воины войск связи! Благодаря вашей работе подразделения эффективно координируют действия, командиры получают своевременную информацию, а воины — поддержку, которая спасает жизни.
Спасибо за вашу стойкость, надежность и профессионализм. Каждая победа наших подразделений — это и ваша победа. Желаю крепкого здоровья, вдохновения и новых успехов в службе Украине. Слава войскам связи! Слава Украине!", — поздравил министр.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский в День войск связи Вооруженных сил Украины выразил благодарность военным связистам.
А в годовщину Курской операции, 6 августа, Зеленский показал эксклюзивные кадры с Курщины.
