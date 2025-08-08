Відео
День військ зв'язку — Шмигаль привітав та подякував воїнам ЗСУ

День військ зв'язку — Шмигаль привітав та подякував воїнам ЗСУ

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 10:35
День військ зв'язку — Шмигаль подякував воїнам
Міністр оборони України Денис Шмигаль. Фото: Шмигаль/Facebook

У п'ятницю, 8 серпня, міністр оборони України Денис Шмигаль привітав із професійним святом воїнів військ зв’язку Збройних сил України. Глава Міноборони подякував військовим за стійкість та надійність.

Про це очільник оборонного відомства написав у Telegram.

Читайте також:

Шмигаль привітав захисників військ зв’язку зі святом

"Вітаю воїнів військ зв’язку Збройних сил України з професійним святом!" — написав Шмигаль.

Він зазначив, що надійний зв’язок — основа кожної успішної операції. За його словами, зв'язок має ключове значення на всіх етапах бою та на кожній ланці — від ухвалення рішень у штабах до їх реалізації на передових позиціях.

"Шановні воїни військ зв’язку! Завдяки вашій роботі підрозділи ефективно координують дії, командири отримують своєчасну інформацію, а воїни — підтримку, яка рятує життя. 
 
Дякую за вашу стійкість, надійність і професіоналізм. Кожна перемога наших підрозділів — це і ваша перемога. Бажаю міцного здоров’я, наснаги та нових успіхів у службі Україні. Слава військам зв’язку! Слава Україні!" — привітав міністр.

Міноборони свято
Скриншот повідомлення Шмигаля/Facebook

Раніше Президент України Володимир Зеленський у День військ зв’язку Збройних сил України висловив подяку військовим зв’язківцям.

А у річницю Курської операції, 6 серпня, Зеленський показав ексклюзивні кадри з Курщини.

Денис Шмигаль привітання війна в Україні українські військові День військ зв’язку Збройних Сил України
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
