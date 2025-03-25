День СБУ — что известно о празднике

Боец Службы безопасности Украины. Фото: СБУ

25 марта СБУ отмечает 33-ю годовщину со дня создания. После полномасштабного вторжения РФ Служба безопасности стала важной частью украинской армии и вносит большой вклад в защиту страны.

Что известно об этом дне — рассказали для Новини.LIVE в пресс-службе СБУ.

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СБУ не только уничтожает врага на поле боя и военный потенциал РФ в глубоком тылу, но и разоблачает предателей и российскую агентуру внутри страны.

"Сегодня перечень задач Службы безопасности очень широк: от уничтожения военного потенциала РФ до противодействия терроризму на улицах украинских городов и сел. Мы крепко держим каждый участок фронта вместе с побратимами из Сил обороны, потому что за нами — жизнь и безопасность граждан. Бойцы СБУ в совершенстве овладели беспилотными технологиями. Своими дронами мы поражаем военные корабли РФ в Черном море, превращаем танки противника в металлолом, устраиваем "землетрясения" на складах оружия и сбиваем боевые вертолеты. Наш приоритет — уничтожить как можно больше врагов и освободить свою землю. Украинцы делали это уже много раз: только меняли казацкие сабли на современное оружие и FPV-дроны. У нас хорошая генетическая память, умноженная на жажду свободы и ненависть к российским палачам. А еще — желание отомстить за погибших побратимов и сделать пожизненную прививку "от московитов" для потомков. Мы будем и в дальнейшем бороться за свое государство! Сохраняя единство и стойкость, украинцы способны изменить ход истории ради будущего нашей страны", — заявил по случаю Дня Службы Глава СБУ Василий Малюк.

Какие успехи СБУ на фронте

В общем, начиная с 24 февраля 2022 года и по состоянию на середину марта 2025 года, бойцы СБУ поразили на фронте:

более 1 700 российских танков,

более 3 тыс. ББМ,

почти 250 средств ПВО,

более 550 средств РЭБ и сотни единиц другой техники.

За последние три года СБУ провела немало уникальных спецопераций, которые изменили ход войны и шокировали врага. Ключевые из них:

два подрыва Крымского моста: в октябре 2022 года с помощью грузовика со взрывчаткой, в июле 2023 года — надводными дронами "Sea baby";

поражение 11 военных кораблей РФ в Черном море с помощью надводных дронов и удержание контроля над акваторией для обеспечения зернового коридора;

СБУ осуществляет регулярные "дипстрайки" вглубь территории РФ, которые наносят очень болезненные удары по вражескому ВПК. Россия теряет миллиарды долларов от дальнобойных дронов СБУ, которые способны преодолеть расстояние 1,5 тыс. км. СБУ устраивает "хлопок" на военных аэродромах, складах оружия, нефтебазах и заводах, производящих дроны и КАБы;

в составе СБУ работают эффективные "антидронные" расчеты, которые уничтожают на передовой вражеские БпЛА типа "Суперкам", "Орлан", "Зала", "Ланцет" и их экипажи;

спецназовцы СБУ поставили рекорд одномоментного взятия в плен, когда за 1 штурм захватили более 100 военнослужащих РФ на Курщине, что позволило пополнить обменный фонд.

Во время войны СБУ стала генератором новых военных и технологических решений. Среди ее разработок — надводные дроны "Sea baby" и "Мамай", дальнобойные дроны, снайперское оружие и тому подобное. Кстати, именно из винтовки СБУ "Властелин горизонта" был установлен мировой рекорд по дальности снайперского выстрела — 3,8 тыс. метров.

СБУ задерживает диверсантов и агентов России

Внутри страны эффективно работает контрразведка СБУ: обезвреживает террористов и диверсантов, задерживает 100% завербованных россиянами поджигателей и подрывников.

Так, с начала полномасштабной войны СБУ разоблачила 102 российские агентурные сети.

Кроме того, за этот период СБУ открыла:

более 3,5 тыс. уголовных производств по государственной измене (840 человек уже осуждены);

более 8,7 тыс. уголовных производств по фактам коллаборационистской деятельности и пособничества государству-агрессору (осуждены 1 586 человек);

более 600 производств по передаче врагу данных о ВСУ или корректировке обстрелов (осужден 181 человек).

О большом вкладе СБУ в защиту страны говорят и такие цифры: с начала полномасштабного вторжения РФ сотрудники СБУ получили более 1,5 тысячи государственных наград. Высшим званием "Героя Украины" отмечено 20 бойцов СБУ (из которых 10 посмертно).

СБУ системно привлекает к ответственности военных преступников и предателей, работающих на РФ. По данным источников Новин.LIVE в украинских спецслужбах, именно Служба безопасности ликвидировала:

генерала, начальника войск радиационной и химзащиты РФ Игоря Кириллова;

руководителя штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров ЧФ РФ, который отдавал приказы на пуски крылатых ракет Валерия Транковского;

экс-нардепа-предателя Илью Киву;

боевика и пропагандиста Владлена Татарского.

Напомним, недавно работники СБУ разоблачили агента ГРУ, который готовился к осуществлению терактов в Запорожье.

Также СБУ недавно запретила въезд в Украину лидеру румынской ультраправой партии S.O.S. Romania Диане Шошоаке.