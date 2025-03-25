День СБУ — що відомо про свято

Боєць Служби безпеки України. Фото: СБУ

25 березня СБУ відзначає 33-тю річницю з дня створення. Після повномасштабного вторгнення РФ Служба безпеки стала важливою частиною української армії і робить великий внесок у захист країни.

Що відомо про цей день — розповіли для Новини.LIVE у пресслужбі СБУ.

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СБУ не тільки знищує ворога на полі бою і воєнний потенціал РФ у глибокому тилу, а й викриває зрадників і російську агентуру всередині країни.

"Сьогодні перелік завдань Служби безпеки дуже широкий: від знищення військового потенціалу РФ до протидії тероризму на вулицях українських міст і сіл. Ми міцно тримаємо кожну ділянку фронту разом із побратимами із Сил оборони, тому що за нами — життя і безпека громадян. Бійці СБУ досконало оволоділи безпілотними технологіями. Своїми дронами ми вражаємо військові кораблі РФ у Чорному морі, перетворюємо танки противника на брухт, влаштовуємо "землетруси" на складах зброї і збиваємо бойові вертольоти. Наш пріоритет —знищити якомога більше ворогів і звільнити свою землю. Українці робили це вже багато разів: тільки змінювали козацькі шаблі на сучасну зброю та FPV-дрони. Маємо гарну генетичну памʼять, помножену на жагу до волі і ненависть до російських катів. А ще — бажання помститися за загиблих побратимів і зробити довічне щеплення "від московитів" для нащадків. Ми будемо і надалі боротися за свою державу! Зберігаючи єдність і стійкість, українці здатні змінити хід історії заради майбутнього нашої країни", — заявив з нагоди Дня Служби Голова СБУ Василь Малюк.

Які успіхи СБУ на фронті

Загалом, починаючи з 24 лютого 2022 р. і станом на середину березня 2025 року, бійці СБУ вразили на фронті:

понад 1 700 російських танків,

більше 3 тис. ББМ,

майже 250 засобів ППО,

понад 550 засобів РЕБ і сотні одиниць іншої техніки.

За останні три роки СБУ провела чимало унікальних спецоперацій, які змінили хід війни і шокували ворога. Ключові із них:

два підриви Кримського мосту: у жовтні 2022 року з допомогою вантажівки з вибухівкою, у липні 2023 року — надводними дронами "Sea baby";

враження 11 військових кораблів РФ у Чорному морі з допомогою надводних дронів та утримання контролю над акваторією для забезпечення зернового коридору;

СБУ здійснює регулярні "діпстрайки" вглиб території РФ, які завдають дуже болючих ударів по ворожому ВПК. Росія втрачає мільярди доларів від далекобійних дронів СБУ, які здатні подолати відстань 1,5 тис. км. СБУ влаштовує "бавовну" на військових аеродромах, складах зброї, нафтобазах і заводах, які виробляють дрони й КАБи;

у складі СБУ працюють ефективні "антидронові" розрахунки, які знищують на передовій ворожі БпЛА типу "Суперкам", "Орлан", "Зала", "Ланцет" та їхні екіпажі;

спецпризначенці СБУ поставили рекорд одномоментного взяття у полон, коли за 1 штурм захопили понад 100 військовослужбовців РФ на Курщині, що дозволило поповнити обмінний фонд.

Під час війни СБУ стала генератором нових військових і технологічних рішень. Серед її розробок — надводні дрони "Sea baby" та "Мамай", далекобійні дрони, снайперська зброя тощо. До речі, саме із гвинтівки СБУ "Володар обрію" було встановлено світовий рекорд із дальності снайперського пострілу — 3,8 тис. метрів.

СБУ затримує диверсантів та агентів Росії

Всередині країни ефективно працює контррозвідка СБУ: знешкоджує терористів і диверсантів, затримує 100% завербованих росіянами паліїв і підривників.

Так, з початку повномасштабної війни СБУ викрила 102 російські агентурні мережі.

Крім того, за цей період СБУ відкрила:

⁠понад 3,5 тис. кримінальних проваджень щодо державної зради (840 осіб вже засуджено);

понад ⁠8,7 тис. кримінальних проваджень за фактами колабораційної діяльності та пособництва державі-агресору (засуджено 1 586 осіб);

більше 600 проваджень щодо передачі ворогу даних про ЗСУ чи коригування обстрілів (засуджено 181 особа).

Про великий внесок СБУ у захист країни говорять і такі цифри: з початку повномасштабного вторгнення РФ співробітники СБУ отримали понад 1,5 тисячі державних нагород. Найвищим званням "Героя України" відзначено 20 бійців СБУ (з яких 10 посмертно).

СБУ системно притягує до відповідальності воєнних злочинців і зрадників, які працюють на РФ. За даними джерел Новин.LIVE в українських спецслужбах, саме Служба безпеки ліквідувала:

генерала, начальника військ радіаційного та хімзахисту РФ Ігоря Кірілова;

керівника штабу 41-ї бригади ракетних кораблів та катерів ЧФ РФ, який віддавав накази на пуски крилатих ракет Валерія Транковського;

екснардепа-зрадника Іллю Ківу;

бойовика і пропагандиста Владлена Татарського.

Нагадаємо, нещодавно працівники СБУ викрили агента ГРУ, який готувався до здійснення терактів у Запоріжжі.

Також СБУ нещодавно заборонила в'їзд до України лідерці румунської ультраправої партії S.O.S. Romania Діані Шошоаке.