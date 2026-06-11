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Главная Новости дня День сил беспилотных систем ВСУ: в Украине отмечают новый праздник

День сил беспилотных систем ВСУ: в Украине отмечают новый праздник

Ua ru
Дата публикации 11 июня 2026 08:03
День сил беспилотных систем ВСУ: в Украине отмечают новый праздник
Украинские военнослужащие работают с беспилотными системами. Фото иллюстративное: armyinform.com

В четверг, 11 июня, в Украине впервые официально отмечают День сил беспилотных систем ВСУ. Указ № 485/2026, устанавливающий новый военный праздник, накануне подписал президент Украины. Дата символична: именно 11 июня прошлого года создали объединение беспилотных систем ВСУ.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Первый в мире технологический род войск

Украинские Силы беспилотных систем (СБС) стали первым в мировой истории отдельным родом сил, который полностью фокусируется на применении воздушных, наземных и надводных роботизированных комплексов.

Достижения:

  • более 35% всех подтвержденных огневых поражений Сил обороны приходится именно на СБС;
  • каждого третьего оккупанта уничтожают благодаря точной работе беспилотных комплексов;
  • за год своей деятельности подразделения СБС нанесли врагу ущерб, поразив российскую технику и объекты на сумму 40 миллиардов долларов

Путь лидера: от добровольца до командующего

С момента основания Сил беспилотных систем в июне 2025 года их возглавляет Герой Украины, майор Роберт Бровди, известный под позывным "Мадяр".

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Защитник Украины прошел путь от воина-добровольца до командующего, участвовал в боях в Киевской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях. Его подразделения "Птицы Мадяра" трансформировалось в 414-ю бригаду ударных беспилотных авиационных комплексов, которая на данный момент удерживает первенство по количеству набранных боевых баллов. Сегодня "Мадяр" является главным драйвером инноваций и технологических решений на поле боя.

Масштабное расширение и кадровый потенциал

Силы беспилотных систем ВСУ продолжают стремительно развиваться и открыли 15 тысяч вакансий для специалистов из самых разных сфер. Подразделения ищут не только операторов, но и инженеров, аналитиков, IT-специалистов и представителей гражданских профессий. Ключевым приоритетом командования остается качественное формирование и профессиональная подготовка боевых экипажей БпЛА.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что с 11 июня в Украине будут ежегодно отмечать новый праздник. Речь идет о Дне беспилотных систем ВСУ. Соответствующий указ Владимир Зеленский подписал 10 июня.

Также Новини.LIVE писал, что президент Украины 23 мая поздравил морских пехотинцев с профессиональным праздником. Глава государства отметил, что морская пехота защищает Украину на самых сложных участках фронта. Он поблагодарил военных за службу и почтил память тех, кто отдал жизнь за Родину.

праздники армия Силы беспилотных систем ВСУ
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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