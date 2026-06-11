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День Сил безпілотних систем ЗСУ: в Україні відзначають нове свято

Ua ru
Дата публікації: 11 червня 2026 08:03
День Сил безпілотних систем ЗСУ: в Україні відзначають нове свято
Українські військовослужбовці працюють із безпілотними системами. Фото ілюстративне: armyinform.com

У четвер, 11 червня, в Україні вперше офіційно відзначають День Сил безпілотних систем ЗСУ. Указ №№485/2026, який встановлює нове військове свято, напередодні підписав президент України. Дата символічна: саме 11 червня минулого року створили угруповання безпілотних систем ЗСУ.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Перший у світі технологічний рід військ

Українські Сили безпілотних систем (СБС) стали першим у світовій історії окремим родом сил, який повністю фокусується на застосуванні повітряних, наземних та надводних роботизованих комплексів.

Досягнення:

  • понад 35% від усіх верифікованих вогневих уражень Сил оборони припадає саме на СБС;
  • кожного третього окупанта знищують завдяки точній роботі безпілотних комплексів;
  • за рік своєї діяльності підрозділи СБС завдали ворогу збитків, уразивши російської техніки та об'єктів на суму 40 мільярдів доларів.

Шлях лідера: від добровольця до командувача

Від моменту заснування Сил безпілотних систем у червні 2025 року їх очолює Герой України, майор Роберт Бровді, відомий за позивним "Мадяр".

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Захисник України пройшов шлях від воїна-добровольця до командувача, брав участь у боях на Київщині, Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі. Його підрозділ "Птахи Мадяра" трансформувався у 414-ту бригаду ударних безпілотних авіаційних комплексів, яка наразі утримує першість за кількістю набраних бойових балів. Сьогодні "Мадяр" є головним драйвером інновацій та технологічних рішень на полі бою.

Масштабне розширення та кадровий потенціал

Сили безпілотних систем ЗСУ продовжують стрімко розвиватися і відкрили 15 тисяч вакансій для фахівців із найрізноманітніших сфер. Підрозділи шукають не лише операторів, а й інженерів, аналітиків, IT-спеціалістів та представників цивільних професій. Ключовим пріоритетом командування залишається якісне формування та професійна підготовка бойових екіпажів БпЛА.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що 11 червня в Україні щорічно відзначатимуть нове свято. Йдеться про День безпілотних систем ЗСУ. Відповідний указ Володимир Зеленський підписав 10 червня.

Також Новини.LIVE писав, що президент України 23 травня привітав морських піхотинців із професійним святом. Голова держави зазначив, що морська піхота боронить Україну на найскладніших ділянках фронту. Він подякував військовим за службу і вшанував тих, хто віддав життя за Батьківщину.

свята армія Сили безпілотних систем ЗСУ
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
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