Україна
День рождения Парубия — политический путь и трагический финал

День рождения Парубия — политический путь и трагический финал

Дата публикации 31 января 2026 08:30
55 лет со дня рождения Парубия — личная жизнь, политика и детали убийства
Андрей Парубий. Фото: Shutterstock

В этот день, 31 января 1971 года, ровно 55 лет назад, в Червонограде на Львовщине родился Андрей Парубий. Впоследствии он стал народным депутатом четырех созывов.

Новини.LIVE рассказывают, чем запомнился политик и как завершилась его жизнь.

Читайте также:

Андрей Парубий — биография

Парубий был внуком пулеметчика Вооруженных сил Украинского государства и Украинской галицкой армии. Из-за службы в рядах УПА семья деда была выселена в Сибирь сроком на 10 лет.

парубій і батько
Андрей Парубий с отцом. Фото: Андрей Парубий / Facebook

Будущий нардеп окончил исторический факультет Львовского университета по специальности историк, преподаватель истории, а затем и аспирантуру Львовской политехники, специальность — политология и социология.

В 1987-1989 годах работал лаборантом и старшим лаборантом Карпатской архитектурно-археологической экспедиции Института общественных наук АН УССР. А в 1987-1988 — лаборантом Верхнеднестровской славяно-русской археологической экспедиции Института общественных наук АН УССР.

Парубий также участвовал в национально-освободительном движении, организовывал первые в Украине пикеты. В 1989 году он был арестован за организацию несанкционированного митинга.

В 2022 году Парубий присоединился к территориальной обороне. В частности, в начале войны он дежурил на блокпосту 206 батальона теробороны Киева.

парубій
Андрей Парубий на блокпосту. Фото: Андрей Парубий / Facebook
Парубій
Андрей Парубий в Раде, 2022 год. Фото: Андрей Парубий / Facebook

Жена — Ульяна, работает на кафедре фольклористики Львовского национального университета. У них есть дочь Ярина, родившаяся в 2001 году.

Парубій
Парубий с семьей. Фото: Андрей Парубий / Facebook

В октябре 2025 года президент Владимир Зеленский посмертно присвоил Андрею Парубию звание Героя Украины.

Политическая карьера

С 1990 года был избран депутатом Львовского областного совета.

В 1991 году с Олегом Тягнибоком был среди основателей Социал-национальной партии Украины, которая в 2004 году получила название Всеукраинское объединение "Свобода". А уже в 1994-1998 годах стал депутатом Львовского горсовета и председателем депутатской группы.

С 1999 года работал редактором научно-политического журнала "Ориентиры".

В 2002 году снова стал депутатом и заместителем председателя Львовского областного совета.

Во время "Оранжевой революции" в ноябре-декабре 2004 года был комендантом Украинского дома в Киеве.

В 2005 году возглавил партию "Народный союз "Украинцы", реорганизованной в Гражданское объединение "Украинский дом".

Апрель 2006 — декабрь 2007 — депутат Львовского областного совета от "Наша Украина".

Народным депутатом Парубия избрали в 2007 году от блока "Наша Украина — Народная самооборона". В Верховной Раде VI созыва он был председателем подкомитета по вопросам контроля над осуществлением внешних отношений Комитета по иностранным делам.

Член депутатской группы Вячеслава Кириленко "За Украину".

3 февраля 2012 года написал заявление о выходе из партии "Наша Украина". 6 июня вступил в партию "Фронт перемен".

Парубій
Андрей Парубий в Раде, 2019 год. Фото: Андрей Парубий / Facebook

С 2012 по 2014 годы — народный депутат Украины VII созыва от ВО "Батьківщина". Председатель подкомитета по вопросам законодательного обеспечения интеграции Украины в международное научное и образовательное пространство Комитета Верховной Рады по вопросам науки и образования.

26 августа 2014 года покинул политсовет партии "Батькивщина". И уже 10 сентября 2014 года на съезде партии "Народный фронт" вместе с командирами добровольческих батальонов был включен в Военный совет — специальный орган для разработки предложений по обороноспособности Украины.

В том же году снова был избран в ВР на внеочередных выборах от "Народного фронта".

4 декабря 2014 года голосами 313 народных депутатов избран первым заместителем председателя Верховной Рады Украины. 14 апреля 2016 года Парубий был избран спикером парламента.

В 2019 году Парубий был избран народным депутатом IX созыва от партии "Европейская Солидарность". Член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Убийство Парубия

30 августа 2025 года Парубий был убит во Львове. Неизвестный мужчина, похожий на курьера Glovo, произвел несколько выстрелов в политика, в результате которых Андрей Парубий погиб на месте.

1 сентября подозреваемого задержали. Им оказался 52-летний львовянин. Ему грозит пожизненное заключение.

Похоронили экс-спикера парламента на Лычаковском кладбище.

Парубій - фото 1
Прощание с Андреем Парубием. Фото: Новости.LIVE

По состоянию на сегодня доступ к делу Парубия публично ограничен.

Напомним, в Киеве может появиться улица в честь Андрея Парубия.

Начальник отдела надзора за соблюдением законов регионального органа безопасности Львовской областной прокуратуры Назар Маркив рассказал детали об оружии, из которого киллер стрелял в Парубия.

Верховная Рада ВСУ УПА гибель Андрей Парубий
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
