55 років від народження Парубія — особисте життя, політика та деталі вбивства

У цей день, 31 січня 1971 року, рівно 55 років тому, у Червонограді на Львівщині народився Андрій Парубій. Згодом він став народним депутатом чотирьох скликань.

Андрій Парубій — біографія

Парубій був онуком кулеметника Збройних сил Української держави та Української галицької армії. Через службу в лавах УПА родина діда була виселена до Сибіру строком на 10 років.

Майбутній нардеп закінчив історичний факультет Львівського університету за спеціальністю історик, викладач історії, а згодом і аспірантуру Львівської політехніки, спеціальність — політологія та соціологія.

У 1987—1989 роках працював лаборантом та старшим лаборантом Карпатської архітектурно-археологічної експедиції Інституту суспільних наук АН УРСР. А у 1987—1988 — лаборантом Верхньодністровської слов'яно-руської археологічної експедиції Інституту суспільних наук АН УРСР.

Парубій також брав участь у національно-визвольному русі, організовував перші в Україні пікети. У 1989 році його було арештовано за організацію несанкціонованого мітингу.

У 2022 році Парубій долучився до територіальної оборони. Зокрема, на початку війни він чергував на блокпосту 206 батальйону тероборони Києва.

Дружина — Уляна, працює на кафедрі фольклористики Львівського національного університету. Мають доньку Ярину, народжену у 2001 році.

У жовтні 2025 року президент Володимир Зеленський посмертно присвоїв Андрію Парубію звання Героя України.

Політична кар'єра

З 1990 року був обраний депутатом Львівської обласної ради.

У 1991 році з Олегом Тягнибоком був серед засновників Соціал-національної партії України, яка 2004 року отримала назву Всеукраїнське об'єднання "Свобода". А вже у 1994—1998 роках став депутатом Львівської міськради та головою депутатської групи.

Із 1999 року працював редактором науково-політичного журналу "Орієнтири".

У 2002 році знову став депутатом та заступником голови Львівської обласної ради.

Під час "Помаранчевої революції" у листопаді-грудні 2004 року був комендантом Українського дому в Києві.

У 2005 році очолив партію "Народний союз "Українці", реорганізованої в Громадянське об'єднання "Український дім".

Квітень 2006 — грудень 2007 — депутат Львівської обласної ради від "Наша Україна".

Народним депутатом Парубія обрали у 2007 році від блоку "Наша Україна — Народна самооборона". У Верховній Раді VI скликання він був головою підкомітету з питань контролю над здійсненням зовнішніх відносин Комітету щодо закордонних справ.

Член депутатської групи В'ячеслава Кириленка "За Україну".

3 лютого 2012 року написав заяву про вихід з партії "Наша Україна". 6 червня вступив до партії "Фронт змін".

З 2012 по 2014 роки — народний депутат України VII скликання від ВО "Батьківщина". Голова підкомітету з питань законодавчого забезпечення інтеграції України в міжнародний науковий та освітній простір Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти.

26 серпня 2014 року покинув політраду партії "Батьківщина". І вже 10 вересня 2014 року на з'їзді партії "Народний фронт" разом із командирами добровольчих батальйонів був включений до Військової ради — спеціального органу для розробки пропозицій по обороноздатності України.

Того ж року знову був обраний до ВР на позачергових виборах від "Народного фронту".

4 грудня 2014 року голосами 313 народних депутатів обраний першим заступником голови Верховної Ради України. 14 квітня 2016 року Парубія було обрано спікером парламенту.

У 2019 році Парубій був обраний народним депутатом IX скликання від партії "Європейська Солідарність". Член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Вбивство Парубія

30 серпня 2025 року Парубія було вбито у Львові. Невідомий чоловік, схожий на кур’єра Glovo, здійснив декілька пострілів у політика, внаслідок яких Андрій Парубій загинув на місці.

1 вересня підозрюваного затримали. Ним виявився 52-річний львів’янин. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Поховали ексспікера парламенту на Личаківському цвинтарі.

Станом на сьогодні доступ до справи Парубія є публічно обмежено.

Начальник відділу нагляду за додержанням законів регіонального органу безпеки Львівської обласної прокуратури Назар Марків розповів деталі про зброю, з якої кілер стріляв у Парубія.