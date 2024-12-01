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День работников прокуратуры — Зеленский обратился к причастным

1 декабря 2024 21:00
Аркадий Пастула - Редактор
Зеленский обратился к работникам прокуратуры
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Аркадий Пастула - Редактор

В Украине в воскресенье, 1 декабря, отмечается День работников органов прокуратуры. Президент Владимир Зеленский обратился к причастным.

Об этом украинский лидер написал в Telegram.

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День работников органов прокуратуры

Зеленский отметил, что сегодня день особого института, ведь без профессиональной работы органов прокуратуры в государстве невозможно обеспечить справедливость на системном уровне. 

Он отметил, что иногда справедливость остается недостижимой, поскольку некоторые представители органов прокуратуры действуют в собственных интересах, а не в интересах государства и справедливости.

"Много изменений произошло в прокуратуре. В частности, кадровых изменений. Неизменно высокими являются и требования государства и общества к результатам работы прокуратуры в Украине. И сегодня я хочу поблагодарить тех работников и работниц органов прокуратуры, которые действительно работают на государство и воспринимают как личный вызов проявления непрофессионализма или аморальности в системе", — пишет Зеленский.

Он поблагодарил каждого, кто достойно защищает интересы Украины и украинцев. 

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Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Зеленский объяснил, при каких условиях половина партнеров могут прекратить помощь Украине.

Также Зеленский заявил, что Украина юридически не признает оккупацию своих территорий Россией. По его словам, вступление в НАТО и ЕС являются основными гарантиями безопасности.

Владимир Зеленский украинцы Украина президент прокуроры

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