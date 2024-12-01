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День працівників прокуратури — Зеленський звернувся до причетних

1 грудня 2024 21:00
Аркадій Пастула - Редактор
Зеленський звернувся до працівників прокуратури
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
Аркадій Пастула - Редактор

В Україні у неділю, 1 грудня, відзначається День працівників органів прокуратури. Президент Володимир Зеленський звернувся до причетних.

Про це український лідер написав у Telegram.

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День працівників органів прокуратури

Зеленський зазначив, що сьогодні день особливої інституції, адже без фахової роботи органів прокуратури в державі неможливо забезпечити справедливість на системному рівні. 

Він наголосив, що подекуди справедливість залишається недосяжною, оскільки деякі представники органів прокуратури діють у власних інтересах, а не в інтересах держави та справедливості.

"Багато змін відбулося в прокуратурі. Зокрема, кадрових змін. Незмінно високими є й вимоги держави та суспільства до результатів роботи прокуратури в Україні. І сьогодні я хочу подякувати тим працівникам і працівницям органів прокуратури, які дійсно працюють на державу та сприймають як особистий виклик прояви нефаховості чи аморальності в системі", — пише Зеленський.

Він подякував кожному, хто гідно захищає інтереси України та українців. 

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Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Зеленський пояснив, за яких умов половина партнерів можуть припинити допомогу Україні

Також Зеленський заявив, що Україна юридично не визнає окупацію своїх територій Росією. За його словами, вступ до НАТО та ЄС є основними гарантіями безпеки.

Володимир Зеленський українці Україна президент прокурори

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