В День памяти Героев Крут Зеленский вручил награды воинам

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о важности достичь безопасности, которая нужна Украине в День памяти героев Крут. Он отметил наградами воинов Сил безопасности и обороны Украины и передал награды семьям погибших Героев, которые удостоены звания посмертно.

Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале в четверг, 29 января

Обращение Зеленского

Президент указал, что важно не потерять единства, и дожать врага — страну-агрессора. Достижением цели будет реальный результат для Украины — то есть получение такой жизни, которой хочет Украина.

"Такой безопасности, которая нужна Украине. Такой свободы, которая не только добыта, которая не только на исторический момент, а которая точно сохранена — сохранена на много лет и поколений вперед. Именно за это Украина борется сейчас, именно над этим работаем все мы. И именно благодаря всем нашим воинам, всему нашему народу в Украине мы имеем все шансы, чтобы этого достичь", — отметил Зеленский.

Президент отметил орденами "Золотая Звезда" и Крестами боевых заслуг воинов Сил безопасности и обороны Украины. Также он передал награды семьям погибших Героев, которые удостоены звания посмертно.

Напомним, что Владимир Зеленский почтил героям Крут на Аскольдовой могиле. Они отдали свою жизнь за свободную Украину.

Ранее мы также информировали, что Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов почтил память героев Крут. Он отметил, что их пример стал символом мужества и отваги украинцев.