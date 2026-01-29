В День пам’яті Героїв Крут Зеленський вручив нагороди воїнам

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський у День пам'яті героїв Крут заявив про важливість досягти безпеки, яка потрібна Україні. Він відзначив нагородами воїнів Cил безпеки і оборони України та передав нагороди родинам загиблих Героїв, які удостоєні звання посмертно.

Про це Зеленський повідомив в офіційному Telegram-каналі у четвер, 29 січня.

Зеленський вручає нагороду. Фото: Офіс Президента

Звернення Зеленського

Президент вказав, що важливо не втратити єдності, та дотиснути ворога — країну-агресора. Досягненням мети буде реальний результат для України — тобто здобуття такого життя, якого хоче Україна.

"Такої безпеки, яка потрібна Україні. Такої свободи, яка не лише здобута, яка не лише на історичну мить, а яка точно збережена – збережена на багато років і поколінь уперед. Саме за це Україна бореться зараз, саме над цим працюємо всі ми. І саме завдяки всім нашим воїнам, усьому нашому народові в Україні ми маємо всі шанси, аби цього досягти", — зазначив Зеленський.

Президент відзначив орденами "Золота Зірка" та Хрестами бойових заслуг воїнів Cил безпеки і оборони України. Також він передав нагороди родинам загиблих Героїв, які удостоєні звання посмертно.

Зеленський вручає нагороду родинам загиблих Героїв. Фото: Офіс Президента

