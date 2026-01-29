В День пам’яті Героїв Крут Зеленський вручив нагороди воїнам

Відео
Головна Новини дня День пам’яті Героїв Крут — Зеленський вручив нагороди воїнам

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 17:02
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський у День пам'яті героїв Крут заявив про важливість досягти безпеки, яка потрібна Україні. Він відзначив нагородами воїнів Cил безпеки і оборони України та передав нагороди родинам загиблих Героїв, які удостоєні звання посмертно. 

Про це Зеленський повідомив в офіційному Telegram-каналі у четвер, 29 січня. 

Читайте також:
Зеленський вручає нагороду. Фото: Офіс Президента

Звернення Зеленського 

Президент вказав, що важливо не втратити єдності, та дотиснути ворога — країну-агресора. Досягненням мети буде реальний результат для України — тобто здобуття такого життя, якого хоче Україна. 

День пам’яті Героїв Крут — Зеленський вручив нагороди воїнам - фото 2

"Такої безпеки, яка потрібна Україні. Такої свободи, яка не лише здобута, яка не лише на історичну мить, а яка точно збережена – збережена на багато років і поколінь уперед. Саме за це Україна бореться зараз, саме над цим працюємо всі ми. І саме завдяки всім нашим воїнам, усьому нашому народові в Україні ми маємо всі шанси, аби цього досягти", — зазначив Зеленський.

Президент відзначив орденами "Золота Зірка" та Хрестами бойових заслуг воїнів Cил безпеки і оборони України. Також він передав нагороди родинам загиблих Героїв, які удостоєні звання посмертно. 

Зеленський вручає нагороду родинам загиблих Героїв. Фото: Офіс Президента

Нагадаємо, що Володимир Зеленський вшанував пам'ять героїв Крут, які віддали своє життя за вільну Україну.

Раніше ми також інформували, що керівник Офісу президента Кирило Буданов вшанував пам'ять героїв Крут. Він наголосив, що їх приклад став символом мужності та відваги українців.

Володимир Зеленський нагорода воїни державна нагорода Герої Крут
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
