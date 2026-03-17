День мобилизационного работника: история и значение праздника

Человек в военной форме ставит печать. Фото: Светлана Скрябина / Урядовий кур'єр

Во вторник, 17 марта, в Вооруженных силах Украины отмечают День мобилизационного работника. Это профессиональный праздник специалистов, которые отвечают за организацию мобилизационной подготовки, комплектование войск и планирование ресурсов для обороны государства. Сегодня лучшие работники получат награды за добросовестную работу и вклад в оборону государства.

Новини.LIVE рассказывает, когда возник этот праздник и что о нем известно.

Когда в Украине отмечают День мобилизационного работника

Впервые День мобилизационного работника ввели в 2000 году после приказа министра обороны от 22 августа того же года. Однако сначала была выбрана дата 14 сентября.

17 марта официально стало Днем мобилизационного работника после начала российской агрессии против Украины. Именно в этот день в 2014 году, согласно указу президента №303 "О частичной мобилизации", стартовала первая волна мобилизации в особый период, которая длилась 45 дней.

В это время был осуществлен призыв резервистов и военнообязанных в ряды Вооруженных сил, Национальной гвардии, Службы безопасности Украины, Государственной пограничной службы и других военных формирований.

Учитывая масштаб и значимость проведенных мобилизационных мероприятий, в 2016 году было решено изменить дату профессионального праздника.

История системы мобилизационной работы

История формирования системы мобилизационной работы в современной украинской армии берет начало в 1992 году. 12 сентября того года было создано Управление мобилизации и комплектования Главного штаба Вооруженных сил Украины.

Уже в следующем году, 14 сентября 1993-го, это подразделение реорганизовали в Главное организационно-мобилизационное управление.

Значение мобилизационных работников особенно возросло после начала российской агрессии против Украины. В их обязанности входит широкий спектр задач, связанных с подготовкой государства к обороне. Они ведут учет военнообязанных и резервистов, организовывают призыв граждан по мобилизации, координируют процесс комплектования подразделений личным составом, а также участвуют в планировании материально-технического обеспечения войск. Именно благодаря их работе армия может оперативно получать необходимые человеческие и материальные ресурсы.

В этот день лучших специалистов отмечают благодарностями, грамотами и ведомственными наградами за добросовестную службу и весомый вклад в укрепление обороноспособности государства.

Возможна ли мобилизация народных депутатов

Президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что готов инициировать изменения в закон о мобилизации, чтобы нардепы, которые хотят сложить мандат во время военного положения, шли служить на фронт.

Нардеп Федор Вениславский отметил, что такое заявление не повысит мотивацию парламентариев к работе.

Кроме того, в парламенте зарегистрированы изменения в законодательство, которые предусматривают, что запрет для представителей ТЦК неправомерно задерживать граждан.