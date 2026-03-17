День мобілізаційного працівника: історія та значення свята

Чоловік у військовій формі ставить печатку. Фото: Світлана Скрябіна / Урядовий кур'єр

У вівторок, 17 березня, у Збройних силах України відзначають День мобілізаційного працівника. Це професійне свято фахівців, які відповідають за організацію мобілізаційної підготовки, комплектування військ та планування ресурсів для оборони держави. Сьогодні найкращі працівники отримають відзнаки за сумлінну роботу та внесок у оборону держави.

Коли виникло це свято та що про нього відомо.

Реклама

Коли в Україні відзначають День мобілізаційного працівника

Вперше День мобілізаційного працівника запровадили у 2000 році після наказу міністра оборони від 22 серпня того ж року. Проте спочатку було обрано дату 14 вересня.

17 березня офіційно стало Днем мобілізаційного працівника після початку російської агресії проти України. Саме цього дня у 2014 році, згідно з указом президента №303 "Про часткову мобілізацію", стартувала перша хвиля мобілізації в особливий період, яка тривала 45 днів.

У цей час було здійснено призов резервістів та військовозобов’язаних до лав Збройних сил, Національної гвардії, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби та інших військових формувань.

З огляду на масштаб і значущість проведених мобілізаційних заходів, у 2016 році було вирішено змінити дату професійного свята.

Історія системи мобілізаційної роботи

Історія формування системи мобілізаційної роботи в сучасній українській армії бере початок у 1992 році. 12 вересня того року було створено Управління мобілізації та комплектування Головного штабу Збройних сил України.

Уже наступного року, 14 вересня 1993-го, цей підрозділ реорганізували у Головне організаційно-мобілізаційне управління.

Значення мобілізаційних працівників особливо зросло після початку російської агресії проти України. До їх обов’язків входить широкий спектр завдань, пов’язаних із підготовкою держави до оборони. Вони ведуть облік військовозобов’язаних і резервістів, організовують призов громадян під час мобілізації, координують процес комплектування підрозділів особовим складом, а також беруть участь у плануванні матеріально-технічного забезпечення військ. Саме завдяки їхній роботі армія може оперативно отримувати необхідні людські та матеріальні ресурси.

У цей день найкращих фахівців відзначають подяками, грамотами та відомчими нагородами за сумлінну службу та вагомий внесок у зміцнення обороноздатності держави.

Чи можлива мобілізація народних депутатів

Президент України Володимир Зеленський нещодавно заявив, що готовий ініціювати зміни до закону про мобілізацію, щоб нардепи, які хочуть скласти мандат під час воєнного стану, йшли служити на фронт.

Нардеп Федір Веніславський зазначив, що така заява не підвищить мотивацію парламентарів до роботи.

Крім того, у парламенті зареєстровано зміни до законодавства, які передбачають, що заборону для представників ТЦК неправомірно затримувати громадян.