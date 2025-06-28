Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции и напомнил о главной цели

Владимир Зеленский. Фото: ОП

День Конституции Украины отмечают в субботу, 28 июня. Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам.

Обращение украинский лидер говорил в Киеве.

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День Конституции Украины

Зеленский напомнил, что первое слово в первой статье Конституции — "Украина". По его словам, это показывает нашу главную цель и общий долг — Украина есть и будет на земле, украинцы есть и будут на земле.

"Мы государство миллионов людей. Но миллионы для нас никогда не были и не будут просто человеческой массой. Это нация, состоящая из граждан, которые в силах отстоять то, во что верят, и то, к чему стремятся. И именно благодаря этому Украина есть. Украина — это миллионы имен, которыми мы гордимся. Украина — это выбор, который ежедневно делают наши люди. Это миллионы действий и подвигов, которые все вместе — Украина", — отметил глава государства.

Зеленский говорит, что общественный договор между гражданами заключается в том, что Украина превыше всего, украинцы — наша независимость, наши права, наши мечты — всего народа — превыше всего.

"И когда мы говорим об этом, слова звучат сильно. Потому что это слова не о чем-то абстрактном, а о конкретных людях, о конкретных делах, о конкретном пройденном пути. Обо всех нас с вами. О гражданах, которые наполняют жизнью Украину", — подчеркнул украинский лидер.

Он поздравил всех граждан с Днем Конституции Украины.

Напомним, Новини.LIVE рассказывали, как создавалась Конституция Украины.

А по случаю праздника в Киев с визитом прибыл польский лидер Анджей Дуда. Зеленский наградил его орденом Свободы.