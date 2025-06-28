Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрВкусКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня День Конституции Украины — Зеленский обратился к гражданам

День Конституции Украины — Зеленский обратился к гражданам

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2025 14:40
Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции и напомнил о главной цели
Владимир Зеленский. Фото: ОП
Ключові моменти День Конституции Украины

День Конституции Украины отмечают в субботу, 28 июня. Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам.

Обращение украинский лидер говорил в Киеве.

Реклама
Читайте также:

День Конституции Украины

Зеленский напомнил, что первое слово в первой статье Конституции — "Украина". По его словам, это показывает нашу главную цель и общий долг — Украина есть и будет на земле, украинцы есть и будут на земле.

"Мы государство миллионов людей. Но миллионы для нас никогда не были и не будут просто человеческой массой. Это нация, состоящая из граждан, которые в силах отстоять то, во что верят, и то, к чему стремятся. И именно благодаря этому Украина есть. Украина — это миллионы имен, которыми мы гордимся. Украина — это выбор, который ежедневно делают наши люди. Это миллионы действий и подвигов, которые все вместе — Украина", — отметил глава государства.

Зеленский говорит, что общественный договор между гражданами заключается в том, что Украина превыше всего, украинцы — наша независимость, наши права, наши мечты — всего народа — превыше всего.

"И когда мы говорим об этом, слова звучат сильно. Потому что это слова не о чем-то абстрактном, а о конкретных людях, о конкретных делах, о конкретном пройденном пути. Обо всех нас с вами. О гражданах, которые наполняют жизнью Украину", — подчеркнул украинский лидер.

Он поздравил всех граждан с Днем Конституции Украины.

Напомним, Новини.LIVE рассказывали, как создавалась Конституция Украины.

А по случаю праздника в Киев с визитом прибыл польский лидер Анджей Дуда. Зеленский наградил его орденом Свободы.

Владимир Зеленский украинцы День Конституции Украина Конституция Украины
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации