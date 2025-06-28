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День Конституції України — Зеленський звернувся до громадян

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2025 14:40
Зеленський привітав українців із Днем Конституції та нагадав про головну мету
Володимир Зеленський. Фото: ОП
Ключові моменти День Конституції України

День Конституції України відзначають у суботу, 28 червня. Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян.

Звернення український лідер говорив у Києві.

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День Конституції України

Зеленський нагадав, що перше слово в першій статті Конституції — "Україна". За його словами, це показує нашу головну мету та спільний обовʼязок — Україна є і буде на землі, українці є і будуть на землі.

"Ми держава мільйонів людей. Але мільйони для нас ніколи не були та не будуть просто людською масою. Це нація, що складається з громадян, які в силах відстояти те, у що вірять, і те, чого прагнуть. І саме завдяки цьому Україна є. Україна — це мільйони імен, якими ми пишаємося. Україна — це вибір, який щодня роблять наші люди. Це мільйони дій і подвигів, які всі разом — Україна", — зауважив глава держави.

Зеленський каже, що суспільний договір між громадяни полягає в тому, що Україна понад усе, українці – наша незалежність, наші права, наші мрії – усього народу – понад усе.

"І коли ми говоримо про це, слова звучать сильно. Бо це слова не про щось абстрактне, а про конкретних людей, про конкретні справи, про конкретний пройдений шлях. Про всіх нас із вами. Про громадян, які наповнюють життям Україну", — наголосив український лідер.

Він привітав усіх громадян із Днем Конституції України.

Нагадаємо, Новини.LIVE розповідали, як створювалася Конституція України.

А з нагоди свята до Києва з візитом прибув польський лідер Анджей Дуда. Зеленський нагородив його орденом Свободи.

Володимир Зеленський українці День Конституції Україна Конституція України
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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