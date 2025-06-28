Сьогодні Україна святкує День Конституції, до якої йшла багато століть

Примірник Конституції України на фони українського прапора. Ілюстративне фото: Вікімедіа

Щороку 28 червня Україна відзначає одне з найважливіших державних свят — День Конституції. Це день, коли ми згадуємо про юридичну основу нашої незалежності, про права та свободи кожного громадянина, і про той довгий, драматичний шлях, який країна пройшла, аби отримати свій Основний Закон.

Редакція Новини.LIVE щиро вітає українців з цим святом та нагадує про важкий шлях до української Конституції.

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З початку був Пилип Орлик

Конституція Пилипа Орлика. Фото: Вікімедіа

Історія українського конституціоналізму сягає корінням углиб століть. Багато хто згадує Конституцію Пилипа Орлика 1710 року — унікальний документ, який вважається однією з перших конституцій у світі та який уже тоді закріплював ідеї розподілу влади та обмеження гетьманської сваволі.

Звичайно, це не класична сучасна Конституція, але саме цей документ можна вважати своєрідним початком.

Проте сучасна історія Конституції України почалася після відновлення незалежності у 1991 році. Протягом п'яти років молода держава жила за успадкованою, частково зміненою Конституцією УРСР 1978 року. Країні був конче потрібен новий документ, який би відповідав реаліям незалежної, демократичної держави. Процес його створення був складним, сповненим політичних баталій та гострих дискусій.

"Конституційна ніч": 23 години, що змінили все

Проєкт Конституції України з підписами авторів. Фото: Верховна Рада

Кульмінацією цього процесу стала знаменита "конституційна ніч" з 27 на 28 червня 1996 року. Розуміючи, що процес може затягнутися назавжди, Верховна Рада ухвалила безпрецедентне рішення — працювати безперервно, доки Основний Закон не буде ухвалено.

Депутати провели у сесійній залі майже добу (23 години!). Суперечки точилися навколо ключових положень: повноважень президента, статусу Криму, державної символіки та мови. Це була ніч компромісів, виснажливих переговорів та історичної відповідальності.

Нарешті, о 9:18 ранку 28 червня 1996 року після фінального голосування спікер Олександр Мороз оголосив: "Є Конституція!". 315 народних депутатів проголосували "за".

Український прапор в залі Верховної Ради на честь прийняття Конституції. Фото: Скриншот

До зали внесли синьо-жовтий прапор, а втомлені, але щасливі парламентарі спонтанно заспівали національний гімн. Україна стала останньою з пострадянських країн, що ухвалила власну Конституцію, але її документ визнали одним із найдемократичніших у світі.

Декілька цікавих фактів про Конституцію

Окрім драматичної історії ухвалення, Конституція України має чимало інших цікавих особливостей:

Президентський ультиматум. Процес ухвалення міг затягнутися ще надовше, якби не рішучість тодішнього Президента Леоніда Кучми. Він був присутній у парламенті тієї ночі й пригрозив, що якщо депутати не ухвалять Конституцію, він розпустить Раду і винесе проєкт на всеукраїнський референдум. Цей ультиматум став одним із каталізаторів для пришвидшення процесу.

Міжнародне визнання. Одразу після ухвалення українську Конституцію високо оцінили міжнародні експерти. Її назвали однією з найбільш демократичних серед конституцій країн пострадянського простору, особливо в частині прав, свобод та обов'язків громадян.

Присяга на двох святинях. Президент України під час інавгурації присягає на вірність народу України, поклавши руку на Конституцію та на Пересопницьке Євангеліє — видатну рукописну пам'ятку XVI століття. Це символізує єдність закону світського і закону духовного.

Володимир Зеленський складає присягу. Фото: Скриншот

Найменша Конституція у світі. У 2011 році український майстер мікромініатюри Микола Сядристий створив найменшу у світі копію Конституції України. Книжечка розміром 2х3 см має 160 сторінок, на яких текст надрукований шрифтом усього 0,8 мм. Вага цього витвору мистецтва — лише 15 грамів.

Найменша Конституція у світі. Фото: Національний Реєстр Рекордів

Змінити не так просто. Процедура внесення змін до Конституції є навмисно ускладненою, щоб захистити її від миттєвих політичних інтересів. Для зміни більшості розділів потрібна підтримка щонайменше двох третин від конституційного складу Верховної Ради (300 голосів).

Що гарантує нам Конституція

Конституція України — це не просто формальний документ. Це суспільний договір, який закріплює фундаментальні цінності:

Суверенітет і територіальна цілісність: Стаття 2 чітко проголошує, що територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.

Людина — найвища цінність: Розділ ІІ присвячений правам, свободам та обов'язкам людини й громадянина. Він гарантує право на життя, свободу, гідність, освіту, працю та багато іншого.

Демократія і розподіл влади: Україна є республікою з розподілом влади на законодавчу (Верховна Рада), виконавчу (Кабінет Міністрів) та судову.

Державна мова та символи: Конституція закріплює українську мову як єдину державну, а також затверджує державні символи: прапор, герб і гімн.

День Конституції — символ боротьби за свободу

В умовах повномасштабної російської агресії День Конституції набуває особливого, глибинного сенсу. Сьогодні українці зі зброєю в руках захищають не просто територію, а саме ті принципи, що закладені в Основному Законі: право на самовизначення, суверенітет, свободу та людську гідність.

Кожна стаття про територіальну цілісність, про державну мову, про право українського народу бути господарем на своїй землі — це юридичний щит нашої держави та ідеологічна зброя проти ворога.

Тож 28 червня — це нагадування. Нагадування про те, що право на власну державу, мову та майбутнє не дається задарма. Воно виборюється — колись у парламентських дебатах, а сьогодні — на полі бою. І наш обов’язок — знати, поважати й захищати свою Конституцію. Фундамент, на якому стоїть і стоятиме вільна Україна.

Слава Україні! Слава її Героям!