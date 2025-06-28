Сегодня Украина празднует День Конституции, к которой шла много веков

Экземпляр Конституции Украины на фоне украинского флага. Иллюстративное фото: Викимедиа

Ежегодно 28 июня Украина отмечает один из важнейших государственных праздников — День Конституции. Это день, когда мы вспоминаем о юридической основе нашей независимости, о правах и свободах каждого гражданина, и о том долгом, драматическом пути, который страна прошла, чтобы получить свой Основной Закон.

Редакция Новини.LIVE искренне поздравляет украинцев с этим праздником и напоминает о трудном пути к украинской Конституции.

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С начала был Филипп Орлик

Конституция Пилипа Орлика. Фото: Викимедиа

История украинского конституционализма уходит корнями вглубь веков. Многие вспоминают Конституцию Пилипа Орлика 1710 года — уникальный документ, который считается одной из первых конституций в мире и который уже тогда закреплял идеи разделения власти и ограничения гетманского произвола.

Конечно, это не классическая современная Конституция, но именно этот документ можно считать своеобразным началом.

Однако современная история Конституции Украины началась после восстановления независимости в 1991 году. В течение пяти лет молодое государство жило по унаследованной, частично измененной Конституции УССР 1978 года. Стране был крайне необходим новый документ, который бы отвечал реалиям независимого, демократического государства. Процесс его создания был сложным, полным политических баталий и острых дискуссий.

"Конституционная ночь": 23 часа, которые изменили все

Проект Конституции Украины с подписями авторов. Фото: Верховная Рада

Кульминацией этого процесса стала знаменитая "конституционная ночь" с 27 на 28 июня 1996 года. Понимая, что процесс может затянуться навсегда, Верховная Рада приняла беспрецедентное решение — работать непрерывно, пока Основной Закон не будет принят.

Депутаты провели в сессионном зале почти сутки (23 часа!). Споры шли вокруг ключевых положений: полномочий президента, статуса Крыма, государственной символики и языка. Это была ночь компромиссов, изнурительных переговоров и исторической ответственности.

Наконец, в 9:18 утра 28 июня 1996 года после финального голосования спикер Александр Мороз объявил: "Есть Конституция!". 315 народных депутатов проголосовали "за".

Украинский флаг в зале Верховной Рады в честь принятия Конституции. Фото: Скриншот

В зал внесли сине-желтый флаг, а уставшие, но счастливые парламентарии спонтанно спели национальный гимн. Украина стала последней из постсоветских стран, принявшей собственную Конституцию, но ее документ признали одним из самых демократичных в мире.

Несколько интересных фактов о Конституции

Кроме драматической истории принятия, Конституция Украины имеет немало других интересных особенностей:

Президентский ультиматум. Процесс принятия мог затянуться еще дольше, если бы не решимость тогдашнего Президента Леонида Кучмы. Он присутствовал в парламенте в ту ночь и пригрозил, что если депутаты не примут Конституцию, он распустит Раду и вынесет проект на всеукраинский референдум. Этот ультиматум стал одним из катализаторов для ускорения процесса.

Международное признание. Сразу после принятия украинскую Конституцию высоко оценили международные эксперты. Ее назвали одной из самых демократических среди конституций стран постсоветского пространства, особенно в части прав, свобод и обязанностей граждан.

Присяга на двух святынях. Президент Украины во время инаугурации присягает на верность народу Украины, положив руку на Конституцию и на Пересопницкое Евангелие — выдающийся рукописный памятник XVI века. Это символизирует единство закона светского и закона духовного.

Владимир Зеленский принимает присягу. Фото: Скриншот

Самая маленькая Конституция в мире. В 2011 году украинский мастер микроминиатюры Николай Сядристый создал самую маленькую в мире копию Конституции Украины. Книжечка размером 2х3 см имеет 160 страниц, на которых текст напечатан шрифтом всего 0,8 мм. Вес этого произведения искусства — всего 15 граммов.

Самая маленькая Конституция в мире. Фото: Национальный Реестр Рекордов

Изменить не так просто. Процедура внесения изменений в Конституцию является намеренно усложненной, чтобы защитить ее от сиюминутных политических интересов. Для изменения большинства разделов нужна поддержка не менее двух третей от конституционного состава Верховной Рады (300 голосов).

Что гарантирует нам Конституция

Конституция Украины — это не просто формальный документ. Это общественный договор, который закрепляет фундаментальные ценности:

Суверенитет и территориальная целостность: Статья 2 четко провозглашает, что территория Украины в пределах существующей границы является целостной и неприкосновенной.

Человек — наивысшая ценность: Раздел II посвящен правам, свободам и обязанностям человека и гражданина. Он гарантирует право на жизнь, свободу, достоинство, образование, труд и многое другое.

Демократия и разделение власти: Украина является республикой с разделением власти на законодательную (Верховная Рада), исполнительную (Кабинет Министров) и судебную.

Государственный язык и символы: Конституция закрепляет украинский язык как единственный государственный, а также утверждает государственные символы: флаг, герб и гимн.

День Конституции — символ борьбы за свободу

В условиях полномасштабной российской агрессии День Конституции приобретает особый, глубинный смысл. Сегодня украинцы с оружием в руках защищают не просто территорию, а именно те принципы, которые заложены в Основном Законе: право на самоопределение, суверенитет, свободу и человеческое достоинство.

Каждая статья о территориальной целостности, о государственном языке, о праве украинского народа быть хозяином на своей земле - это юридический щит нашего государства и идеологическое оружие против врага.

Поэтому 28 июня — это напоминание. Напоминание о том, что право на собственное государство, язык и будущее не дается даром. За него борются - когда-то в парламентских дебатах, а сегодня - на поле боя. И наш долг - знать, уважать и защищать свою Конституцию. Фундамент, на котором стоит и будет стоять свободная Украина.

Слава Украине! Слава ее Героям!