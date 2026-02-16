Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня День единения — как и почему в Украине появился этот праздник

День единения — как и почему в Украине появился этот праздник

Ua ru
Дата публикации 16 февраля 2026 12:51
День единения 16 февраля — история и традиции праздника
Участники Марша единства за Украину в Одессе, 2022 год. Фото: УНІАН

В понедельник, 16 февраля, Украина отмечает День единения. Этот праздник был учрежден указом президента Владимира Зеленского в 2022 году.

Новини.LIVE рассказывают, чем известен праздник и что стало толчком для его введения.

Реклама
Читайте также:
указ
Указ Зеленского. Фото: скриншот

Как угроза нападения объединила страну — традиции Дня единения

День единения символизирует сплоченность украинского народа, его стойкость, общие ценности и стремление к свободе и независимости. Толчком к его введению в 2022 году стала информация о возможном российском наступлении. Тогда, по разведданным, полномасштабное вторжение могло произойти 16 февраля 2022 года.

С целью усиления консолидации украинского общества и укрепления его устойчивости 14 февраля Зеленский издал указ, которым 16 февраля определено Днем единения в Украине.

"Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство", — сказал тогда президент.

Уже через восемь дней после введения праздника Россия начала полномасштабное вторжение — 24 февраля 2022 года.

В этот день ежегодно традиционно проходят поднятие государственных флагов на зданиях и в публичных пространствах, а также тематические уроки и воспитательные часы в школах и вузах. Кроме того, в соцсетях можно встретить флешмобы с фото, видео и историями военных, волонтеров, медиков, переселенцев.

День единения стал символом того, что даже во времена угроз украинцы способны объединяться и демонстрировать миру свою стойкость и несокрушимость.

Напомним, недавно Зеленский рассказал, на какую самую большую уступку готова пойти Украина на переговорах по миру.

Также президент объяснил, почему Украина не проиграет войну против России.

Владимир Зеленский украинцы традиции история День единения война в Украине праздник
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации