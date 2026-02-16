День единения 16 февраля — история и традиции праздника

Участники Марша единства за Украину в Одессе, 2022 год. Фото: УНІАН

В понедельник, 16 февраля, Украина отмечает День единения. Этот праздник был учрежден указом президента Владимира Зеленского в 2022 году.

Новини.LIVE рассказывают, чем известен праздник и что стало толчком для его введения.

Указ Зеленского. Фото: скриншот

Как угроза нападения объединила страну — традиции Дня единения

День единения символизирует сплоченность украинского народа, его стойкость, общие ценности и стремление к свободе и независимости. Толчком к его введению в 2022 году стала информация о возможном российском наступлении. Тогда, по разведданным, полномасштабное вторжение могло произойти 16 февраля 2022 года.

С целью усиления консолидации украинского общества и укрепления его устойчивости 14 февраля Зеленский издал указ, которым 16 февраля определено Днем единения в Украине.

"Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство", — сказал тогда президент.

Уже через восемь дней после введения праздника Россия начала полномасштабное вторжение — 24 февраля 2022 года.

В этот день ежегодно традиционно проходят поднятие государственных флагов на зданиях и в публичных пространствах, а также тематические уроки и воспитательные часы в школах и вузах. Кроме того, в соцсетях можно встретить флешмобы с фото, видео и историями военных, волонтеров, медиков, переселенцев.

День единения стал символом того, что даже во времена угроз украинцы способны объединяться и демонстрировать миру свою стойкость и несокрушимость.

