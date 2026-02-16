День єднання 16 лютого — історія та традиції свята

Учасники Маршу єдності за Україну в Одесі, 2022 рік. Фото: УНІАН

У понеділок, 16 лютого, Україна відзначає День єднання. Це свято було започатковане указом президента Володимира Зеленського у 2022 році.

Новини.LIVE розповідають, чим відоме свято та що стало поштовхом для його запровадження.

Указ Зеленського. Фото: скриншот

Як загроза нападу об’єднала країну — традиції Дня єднання

День єднання символізує згуртованість українського народу, його стійкість, спільні цінності та прагнення до свободи й незалежності. Поштовхом до його запровадження у 2022 році стала інформація про можливий російський наступ. Тоді, за розвідданими, повномасштабне вторгнення могло статися 16 лютого 2022 року.

З метою посилення консолідації українського суспільства та зміцнення його стійкості 14 лютого Зеленський видав указ, яким 16 лютого визначене Днем єднання в Україні.

"Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його Днем єднання. Відповідний указ уже підписано. Цього дня ми вивісимо національні прапори, надягнемо синьо-жовті стрічки та покажемо всьому світу нашу єдність", — сказав тоді президент.

Уже через вісім днів після запровадження свята Росія розпочала повномасштабне вторгнення — 24 лютого 2022 року.

У цей день щороку традиційно відбуваються підняття державних прапорів на будівлях та в публічних просторах, а також тематичні уроки та виховні години в школах і вишах. Крім того, в соцмережах можна зустріти флешмоби із фото, відео та історіями військових, волонтерів, медиків, переселенців.

День єднання став символом того, що навіть у часи загроз українці здатні об’єднуватися та демонструвати світові свою стійкість і незламність.

