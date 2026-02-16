Відео
Головна Новини дня День єднання — як і чому в Україні з’явилося це свято

День єднання — як і чому в Україні з’явилося це свято

Ua ru
Дата публікації: 16 лютого 2026 12:51
День єднання 16 лютого — історія та традиції свята
Учасники Маршу єдності за Україну в Одесі, 2022 рік. Фото: УНІАН

У понеділок, 16 лютого, Україна відзначає День єднання. Це свято було започатковане указом президента Володимира Зеленського у 2022 році.

Новини.LIVE розповідають, чим відоме свято та що стало поштовхом для його запровадження.

указ
Указ Зеленського. Фото: скриншот

Як загроза нападу об’єднала країну — традиції Дня єднання

День єднання символізує згуртованість українського народу, його стійкість, спільні цінності та прагнення до свободи й незалежності. Поштовхом до його запровадження у 2022 році стала інформація про можливий російський наступ. Тоді, за розвідданими, повномасштабне вторгнення могло статися 16 лютого 2022 року.

З метою посилення консолідації українського суспільства та зміцнення його стійкості 14 лютого Зеленський видав указ, яким 16 лютого визначене Днем єднання в Україні.

"Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його Днем єднання. Відповідний указ уже підписано. Цього дня ми вивісимо національні прапори, надягнемо синьо-жовті стрічки та покажемо всьому світу нашу єдність", — сказав тоді президент.

Уже через вісім днів після запровадження свята Росія розпочала повномасштабне вторгнення — 24 лютого 2022 року.

У цей день щороку традиційно відбуваються підняття державних прапорів на будівлях та в публічних просторах, а також тематичні уроки та виховні години в школах і вишах. Крім того, в соцмережах можна зустріти флешмоби із фото, відео та історіями військових, волонтерів, медиків, переселенців.

День єднання став символом того, що навіть у часи загроз українці здатні об’єднуватися та демонструвати світові свою стійкість і незламність.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський розповів, на яку найбільшу поступку готова піти Україна на переговорах щодо миру.

Також президент пояснив, чому Україна не програє війну проти Росії.

Володимир Зеленський українці традиції історія День єднання війна в Україні свято
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
