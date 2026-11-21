Глава Украинского института национальной памяти Александр Алфёров. Фото: facebook.com/oleksandr.alfyorov

В Киеве 21 ноября глава Украинского института национальной памяти Александр Алфёров пояснил, что во время Оранжевой революции и Революции достоинства люди выходили на Майданы ради человеческого достоинства, европейских ценностей и будущего страны. Также Алфёров призвал вспомнить уроки обеих революций.

Об этом он рассказал журналистке Новини.LIVE Анне Сирык во время церемонии чествования Героев Небесной Сотни.

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Алфёров объяснил значение Дня Достоинства и Свободы

По словам Алфёрова, свобода и достоинство неразрывно связаны между собой.

"Наше достоинство — это элемент нашей свободы. Наша борьба за свое существование, наша борьба за то, чтобы мы жили на своей благодатной земле, рождает в нас память о свободе. Свобода — это честь и достоинство", — подчеркнул он.

Глава УИНП подчеркнул, что участники протестов стремились не к возвращению в прошлое, а к переменам ради будущих поколений.

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"Мы не шли сюда, на Майданы, и не говорили, что нам необходимо восстановить какое-то государство, которое давно распалось. Мы говорили о нашем будущем", — отметил Алфёров.

Он также призвал украинцев не только вспоминать события тех лет, но и делать выводы из принятых тогда решений.

"И поэтому сегодня мы с вами вспоминаем эти события и вновь извлекаем из них уроки и примеры: что мы сделали правильно, что сделали не так и что нам нужно исправить", — сказал он.

Что известно о строительстве Музея Революции Достоинства

В ходе беседы Алфёров также ответил на вопрос о строительстве Музея Революции Достоинства в Киеве.

По его словам, земельные участки уже длительное время находятся под арестом прокуратуры. Кроме того, для подготовки необходимой документации требуются значительные средства. Но он отметил, что работа над проектом продолжается.

"Видите, мы всё постепенно делаем, находим ресурсы, находим средства для того, чтобы продолжать нашу борьбу за историческую память", — добавил Алфёров.

Почему историческая память важна для Украины

Отдельно Алфёров обратил внимание на роль истории в условиях российской агрессии. Он отметил, что гуманитарным вопросам в Украине долгое время уделяли недостаточно внимания.

По его словам, российская пропаганда использует исторические темы и вопросы языка. Поэтому знание собственного прошлого помогает украинцам защищать свою идентичность.

"История — это важный фундамент в целом для того, чтобы понимать свое место на этой конкретной земле", — подчеркнул он.

Алфёров добавил, что сохранение исторической памяти также помогает противодействовать российской пропаганде и "всем гуманитарным манипуляциям, которые осуществляет агрессор".

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что 21 ноября президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской почтили память Героев Небесной Сотни. Супруги зажгли лампадки у памятного креста на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве.

Также Новини.LIVE писали об истории Революции достоинства. Протесты начались в ноябре 2013 года после решения властей Виктора Януковича отказаться от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Впоследствии они переросли в массовое сопротивление насилию и действиям тогдашней власти. Противостояние длилось 94 дня и завершилось бегством Януковича. Во время революции погибли десятки протестующих.