Голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров. Фото: facebook.com/oleksandr.alfyorov

У Києві 21 листопада голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров пояснив, що люди під час Помаранчевої революції та Революції Гідності виходили на Майдани заради людської гідності, європейських цінностей і майбутнього країни. Також Алфьоров закликав згадати уроки обох революцій.

Про це він розповів журналістці Новини.LIVE Анні Сірик під час церемонії вшанування Героїв Небесної Сотні.

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Алфьоров пояснив значення Дня Гідності та Свободи

За словами Алфьорова, свобода та гідність нерозривно пов'язані між собою.

"Наша гідність — це елемент нашої свободи. Наша боротьба за своє існування, наша боротьба за те, щоб ми жили на своїй благодатній землі, народжує у нас пам'яття свободи. Свобода — це честь і гідність", — наголосив він.

Голова УІНП підкреслив, що учасники протестів прагнули не повернення до минулого, а змін заради майбутніх поколінь.

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"Ми не йшли сюди, на Майдани, і не говорили, що нам необхідно відновити якусь державу, яка давно розпалася. Ми говорили про наше майбутнє", — зазначив Алфьоров.

Він також закликав українців не лише згадувати події тих років, а й робити висновки з ухвалених тоді рішень.

"І тому сьогодні ми з вами згадуємо ці події і беремо знову з них уроки і приклади, що ми зробили так, що ми зробили не так, і що нам треба виправити", — сказав він.

Що відомо про будівництво Музею Революції Гідності

Під час розмови Алфьоров також відповів на запитання про будівництво Музею Революції Гідності в Києві.

За його словами, земельні ділянки вже тривалий час перебувають під арештом прокуратури. Крім того, для підготовки необхідної документації потрібні значні кошти. Але він зазначив, що робота над проєктом триває.

"Бачите, все поступово робимо, знаходимо ресурси, знаходимо засоби для того, щоб продовжувати нашу боротьбу за історичну пам'ять", — додав Алфьоров.

Чому історична пам'ять важлива для України

Окремо Алфьоров звернув увагу на роль історії в умовах російської агресії. Він зазначив, що гуманітарним питанням в Україні тривалий час приділяли недостатньо уваги.

За його словами, російська пропаганда використовує історичні теми та питання мови. Тому знання власного минулого допомагає українцям захищати свою ідентичність.

"Історія — це важливий фундамент в цілому для того, щоб розуміти своє місце на конкретній цій землі", — наголосив він.

Алфьоров додав, що збереження історичної пам'яті також допомагає протидіяти російській пропаганді та "всім гуманітарним вкидам, які робить агресор".

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що 21 листопада президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні. Подружжя встановило лампадки біля пам'ятного хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві.

Також Новини.LIVE писали про історію Революції Гідності. Протести розпочалися в листопаді 2013 року після рішення влади Віктора Януковича відмовитися від підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Згодом вони переросли в масовий спротив насильству та діям тодішньої влади. Протистояння тривало 94 дні та завершилося втечею Януковича. Під час революції загинули десятки протестувальників.