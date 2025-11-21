Нищук рассказал, почему День достоинства имеет особое содержание

Евгений Нищук. Фото: facebook.com/Yevhen.Nyschuk

Бывший министр культуры Евгений Нищук объяснил, почему 21 ноября для него остается днем внутреннего призыва и памяти. По его словам, Майдан — это живая энергия, которую невозможно обмануть или подделать искусственно.

Об этом Евгений Нищук сказал в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 21 ноября.

Сила Майдана

Участник Революции Достоинства вспоминает, как в 2004 году на Майдане держал баннеры с надписью "Нет фальсификациям!" и призывал людей отстаивать свой выбор.

На следующий день площадь заполнили более 100 тысяч украинцев. По его словам, именно тогда "воздух свободы" сформировал поколение, поскольку ученики, которые тогда теряли свои студенческие билеты, спустя годы возвращались на Евромайдан уже взрослыми, чтобы защищать собственное достоинство.

"Майдан — это такая вещь, которую не обманешь. Это не искусственный инструмент. Его пытались в разное время повторять, но он или есть по сути, или его нет", — отметил Нищук.

По его словам, народ уже настолько сознательно мощный, что нельзя заступать за эти красные линии так называемых маркеров достоинства, свободы, внутреннего права и демократических ценностей.

Нищук говорит, что сейчас самое главное — это борьба на открытом фронте.

"Тот самый враг из Кремля звонил разгонять Оранжевый майдан. Я это точно знаю и благодаря тогдашним европейским партнерам удалось тогда предотвратить кровопролитие. К сожалению, в 2013-2014 году этого уже не произошло. Приказы Кремля выполнили, более того, и помогали их агенты и снайперы, которые расстреливали наших героев. То же самое дальше произошло в Крыму, на востоке Украины и сейчас полномасштабное вторжение. И это абсолютно вся та же история", — заявил он.

Нищук добавил, что на Майдане был первый бой, чтобы предотвратить полное поглощение и оккупацию Украины.

Напомним, Новини.LIVE подробно рассказывали, что известно о Дне достоинства и свободы в Украине.

Также сегодня украинский лидер Владимир Зеленский вместе с женой Еленой Зеленской почтил память людей, погибших во время Революции Достоинства.