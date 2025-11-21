Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня День достоинства — экс-министр культуры заявил о силе протестов

День достоинства — экс-министр культуры заявил о силе протестов

Ua ru
Дата публикации 21 ноября 2025 17:52
обновлено: 18:30
Нищук рассказал, почему День достоинства имеет особое содержание
Евгений Нищук. Фото: facebook.com/Yevhen.Nyschuk

Бывший министр культуры Евгений Нищук объяснил, почему 21 ноября для него остается днем внутреннего призыва и памяти. По его словам, Майдан — это живая энергия, которую невозможно обмануть или подделать искусственно.

Об этом Евгений Нищук сказал в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 21 ноября.

Реклама
Читайте также:

Сила Майдана

Участник Революции Достоинства вспоминает, как в 2004 году на Майдане держал баннеры с надписью "Нет фальсификациям!" и призывал людей отстаивать свой выбор.

На следующий день площадь заполнили более 100 тысяч украинцев. По его словам, именно тогда "воздух свободы" сформировал поколение, поскольку ученики, которые тогда теряли свои студенческие билеты, спустя годы возвращались на Евромайдан уже взрослыми, чтобы защищать собственное достоинство.

"Майдан — это такая вещь, которую не обманешь. Это не искусственный инструмент. Его пытались в разное время повторять, но он или есть по сути, или его нет", — отметил Нищук.

По его словам, народ уже настолько сознательно мощный, что нельзя заступать за эти красные линии так называемых маркеров достоинства, свободы, внутреннего права и демократических ценностей.

Нищук говорит, что сейчас самое главное — это борьба на открытом фронте.

"Тот самый враг из Кремля звонил разгонять Оранжевый майдан. Я это точно знаю и благодаря тогдашним европейским партнерам удалось тогда предотвратить кровопролитие. К сожалению, в 2013-2014 году этого уже не произошло. Приказы Кремля выполнили, более того, и помогали их агенты и снайперы, которые расстреливали наших героев. То же самое дальше произошло в Крыму, на востоке Украины и сейчас полномасштабное вторжение. И это абсолютно вся та же история", — заявил он.

Нищук добавил, что на Майдане был первый бой, чтобы предотвратить полное поглощение и оккупацию Украины.

Напомним, Новини.LIVE подробно рассказывали, что известно о Дне достоинства и свободы в Украине.

Также сегодня украинский лидер Владимир Зеленский вместе с женой Еленой Зеленской почтил память людей, погибших во время Революции Достоинства.

украинцы Украина Революция Достоинства Евромайдан Майдан Независимости
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации