Нищук розповів, чому День гідності має особливий зміст

Євген Нищук. Фото: facebook.com/Yevhen.Nyschuk

Колишній міністр культури Євген Нищук пояснив, чому 21 листопада для нього залишається днем внутрішнього поклику та памʼяті. За його словами, Майдан — це жива енергія, яку неможливо обдурити чи підробити штучно.

Про це Євген Нищук сказав в ефірі Ранок.LIVE у пʼятницю, 21 листопада.

Сила Майдану

Учасник Революції Гідності пригадує, як у 2004 році на Майдані тримав банери з написом "Ні фальсифікаціям!" та закликав людей відстоювати свій вибір.

Наступного дня площу заповнили понад 100 тисяч українців. За його словами, саме тоді "повітря свободи" сформувало покоління, оскільки учні, які тоді губили свої студентські квитки, через роки поверталися на Євромайдан уже дорослими, щоб захищати власну гідність.

"Майдан — це така річ, яку не обдуриш. Це не штучний інструмент. Його намагалися в різні часи повторювати, але він або є за суть, або його немає", — зауважив Нищук.

За його словами, народ вже настільки свідомо потужний, що не можна заступати за ці червоні лінії так званих маркерів гідності, свободи, внутрішнього права і демократичних цінностей.

Нищук каже, що наразі найголовніше — це боротьба на відкритому фронті.

"Той самий ворог з Кремля дзвонив розганяти Помаранчевий майдан. Я це точно знаю, і завдяки тодішнім європейським партнерам вдалося тоді запобігти кровопролиттю. На жаль, в 2013-2014 році цього вже не відбулося. Накази Кремля виконали, ба більше, допомагали їхні агенти і снайпери, які розстрілювали наших героїв. Те саме далі відбулося в Криму, на сході України і зараз повномасштабне вторгнення. І це абсолютно вся та сама історія", — заявив він.

Нищук додав, що на Майдані був перший бій, аби запобігти повному поглинанню й окупації України.

Нагадаємо, Новини.LIVE детально розповідали, що відомо про День гідності та свободи в Україні.

Також сьогодні український лідер Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою Зеленською вшанував памʼять людей, які загинули під час Революції Гідності.