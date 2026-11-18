Демократка Мэри Пелтола. Фото: facebook.com/marypeltola

Демократы получили ещё одно место в Сенате США после победы Мэри Пелтолы на выборах от штата Аляска. Она опередила действующего сенатора-республиканца Дэна Салливана примерно на 12,5 тысячи голосов. Пелтола станет первой представительницей коренных народов Аляски в американском Сенате.

Об этом сообщает AP, информирует Новини.LIVE.

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Как завершились выборы в Сенат США на Аляске

По предварительным результатам подсчета, Пелтола получила чуть более 50% голосов и победила республиканца Салливана, который представлял штат в Сенате в течение двух сроков.

Пелтола станет первой представительницей коренных народов Аляски в Сенате США. Ранее демократка работала в Палате представителей США от Аляски, однако проиграла выборы 2024 года. Теперь она вновь получит место в Конгрессе, но уже в верхней палате.

В бюллетене также фигурировал независимый кандидат с таким же именем — Дэн Салливан, учитель на пенсии. Пелтола опровергла, что её предвыборный штаб помог ему выдвинуться, чтобы он отнял голоса у действующего сенатора-республиканца.

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Министерство юстиции США пыталось через суд заблокировать утверждение итогов выборов в случае поражения Салливана. Федеральный суд отклонил иск, однако ведомство подало апелляцию.

Какие результаты выборов получили демократы

Аляска стала последним штатом, где определился победитель выборов в Сенат. В целом демократы завоевали девять мест, которые ранее принадлежали республиканцам.

Это самый большой прирост представительства партии в Сенате по итогам промежуточных выборов почти за 70 лет.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Демократическая партия получила контроль над Сенатом США по итогам промежуточных выборов в Конгресс. По состоянию на утро 4 ноября демократы получили 51 место, тогда как республиканцы — 39. Результаты ещё десяти гонок оставались неопределёнными.

Также Новини.LIVE писали, что президент США Дональд Трамп заявил о готовности признать результаты промежуточных выборов и сотрудничать с демократами. Он также объяснил поражение республиканцев тем, что его самого не было в избирательных бюллетенях.