Демократка Мері Пелтола. Фото: facebook.com/marypeltola

Демократи отримали ще одне місце в Сенаті США після перемоги Мері Пелтоли на виборах від штату Аляска. Вона випередила чинного сенатора-республіканця Дена Саллівана приблизно на 12,5 тисячі голосів. Пелтола стане першою представницею корінних народів Аляски в американському Сенаті.

Про це повідомляє AP, інформує Новини.LIVE.

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Як завершилися вибори до Сенату США на Алясці

За попередніми результатами підрахунку, Пелтола отримала трохи більше ніж 50% голосів і перемогла республіканця Саллівана, який представляв штат у Сенаті протягом двох термінів.

Пелтола стане першою представницею корінних народів Аляски в Сенаті США. Раніше демократка працювала в Палаті представників США від Аляски, однак програла вибори 2024 року. Тепер вона знову отримає місце в Конгресі, але вже у верхній палаті.

У бюлетені також був незалежний кандидат із таким самим ім'ям — Ден Салліван, учитель на пенсії. Пелтола заперечила, що її виборчий штаб допоміг йому висунутися, аби він відібрав голоси в чинного сенатора-республіканця.

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Міністерство юстиції США намагалося через суд заблокувати затвердження підсумків виборів у разі поразки Саллівана. Федеральний суд відхилив позов, однак відомство подало апеляцію.

Які результати виборів отримали демократи

Аляска стала останнім штатом, де визначився переможець виборів до Сенату. Загалом демократи здобули дев'ять місць, які раніше належали республіканцям.

Це найбільший приріст представництва партії в Сенаті за підсумками проміжних виборів майже за 70 років.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Демократична партія здобула контроль над Сенатом США за результатами проміжних виборів до Конгресу. Станом на ранок 4 листопада демократи отримали 51 місце, тоді як республіканці — 39. Результати ще десяти перегонів залишалися невизначеними.

Також Новини.LIVE писали, що президент США Дональд Трамп заявив про готовність визнати результати проміжних виборів і співпрацювати з демократами. Він також пояснив поразку республіканців тим, що його самого не було у виборчих бюлетенях.