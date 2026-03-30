Демченко заявил о ежедневных задержаниях мужчин на границе

Дата публикации 30 марта 2026 09:46
В Госпогранслужбе заявили, что ежедневное количество задержанных нарушителей границы достигает нескольких десятков человек. По словам Андрея Демченко, часть из них выявляют непосредственно на линии границы, других — еще в приграничных районах или во время движения к границе.

Об этом Андрей Демченко заявил в эфире "Мы-Украина", цитирует Новини.LIVE.

Пограничники разоблачают нарушителей границы

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил, что ежедневная статистика задержаний нарушителей границы обычно составляет от 20 до 40 человек. Речь идет о гражданах, которые либо уже пытаются незаконно пересечь государственную границу, либо направляются в его сторону.

По его словам, задержания происходят как непосредственно на линии границы, так и в пограничной полосе. Отдельных нарушителей выявляют еще на этапе движения к границе.

К этой работе привлечены не только пограничные наряды, которые работают непосредственно на рубеже, но и оперативно-розыскные подразделения. Они устанавливают как самих людей, пытающихся незаконно покинуть страну, так и тех, кто организует такие схемы.

Как отметил Демченко, большинство задержанных не прокладывают маршруты самостоятельно. Хотя решение о попытке незаконно выехать они принимают сами, для организации пересечения часто обращаются к преступным группам.

"К сожалению, большинство из нарушителей, кого мы задерживаем, они не самостоятельно для себя прокладывают маршрут. Они, конечно, самостоятельно принимают решение о попытке покинуть незаконным способом Украину, но обращаются к преступным группам, которые им пообещают содействие в незаконном пересечении границы, и за это люди платят им деньги", — сообщил он.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, некоторые граждане Украины пытаются незаконно пересечь границу. Одним из самых "популярных" маршрутов для побега является река Тиса. Однако, нередко попытки побега заканчиваются трагедией. Из-за слабой физической подготовки, сильного течения реки и каменистого дна, нередко беглецы погибают в воде.

Кроме того, нарушители границы пытаются бежать через леса. Однако, из-за незнания местности и слабых навыков ориентирования очень часто мужчины теряются в лесу и подвергают себя смертельной опасности из-за обморожения или нападения диких зверей.

