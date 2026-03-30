КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультРинок нерухомостіМодаТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Головна Новини дня Демченко заявив про щоденні затримання чоловіків на кордоні

Демченко заявив про щоденні затримання чоловіків на кордоні

Дата публікації: 30 березня 2026 09:46
Затримані порушники, які хотіли перетнути незаконно кордон. Фото: ДПСУ

У Держприкордонслужбі заявили, що щоденна кількість затриманих порушників кордону сягає кількох десятків осіб. За словами Андрія Демченка, частину з них виявляють безпосередньо на лінії кордону, інших — ще в прикордонних районах або під час руху до кордону.

Про це Андрій Демченко заявив в ефірі "Ми-Україна", цитує Новини.LIVE.

Прикордонники викривають порушників кордону

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив, що щоденна статистика затримань порушників кордону зазвичай становить від 20 до 40 осіб. Йдеться про громадян, які або вже намагаються незаконно перетнути державний кордон, або прямують у його бік.

За його словами, затримання відбуваються як безпосередньо на лінії кордону, так і в прикордонній смузі. Окремих порушників виявляють ще на етапі руху до кордону.

До цієї роботи залучені не лише прикордонні наряди, які працюють безпосередньо на рубежі, а й оперативно-розшукові підрозділи. Вони встановлюють як самих людей, що намагаються незаконно залишити країну, так і тих, хто організовує такі схеми.

Як зазначив Демченко, більшість затриманих не прокладають маршрути самостійно. Хоча рішення про спробу незаконно виїхати вони ухвалюють самі, для організації перетину часто звертаються до злочинних груп.

"На жаль, більшість із порушників, кого ми затримуємо, вони не самостійно для себе прокладають маршрут. Вони, звісно, самостійно приймають рішення щодо спроби залишити в незаконний спосіб Україну, але звертаються до злочинних груп, які їм пообіцяють сприяння у незаконному перетині кордону, і за це люди платять їм кошти", — повідомив він.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, деякі громадяни України намагаються незаконно перетнути кордон. Одним з "найпопулярніших" маршрутів для втечі є річка Тиса. Проте, нерідко спроби втечі закінчуються трагедією. Через слабку фізичну підготовку, сильні течії річки та кам'янисте дно, нерідко втікачі гинуть у воді.

Окрім того, порушники кордону намагаються втікати через ліси. Проте, через незнання місцевості та слабкі навички орієнтування дуже часто чоловіки губляться в лісі й наражають себе на смертельну небезпеку через обмороження чи напад диких звірів. 

кордон порушення Андрій Демченко
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
