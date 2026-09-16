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ГНСУ: Беларусь снова включила ретрансляторы для РФ

Ua ru
16 сентября 2026 18:59
Россия атаковала "Ягодин": ГПСУ заявила об участии Беларуси
Андрей Демченко. Фото: УНИАН

Российская атака на пункт пропуска "Ягодин" произошла при поддержке Беларуси, которая вновь включила ретрансляторы для усиления сигнала российских беспилотников. По словам пресс-секретаря ГПСУ Андрея Демченко, это позволяет российским "шахедам" и "герберам" глубже проникать на территорию Украины, в частности в западные области.

Об этом в комментарии "Укринформу" заявил пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко, передает Новини.LIVE.

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Россия атакует Украину при поддержке Беларуси

"На данный момент Беларусь оказывает активную помощь России в обстрелах территории Украины. В том числе с помощью ретрансляторов, которые включаются на территории Беларуси и усиливают сигнал для российских "шахедов" и "герберов", которые, собственно, заходя с территории России, далее держатся близ границы с Беларусью для того, чтобы получать такой сигнал и иметь возможность глубже проникнуть на территорию Украины, в частности в западные области: Ровенскую, Волынскую, Львовскую. И атака, к примеру, в направлении пункта пропуска "Ягодин" также осуществлялась при поддержке Беларуси", — отметил Демченко.

Пресс-секретарь ГПСУ добавил, что ранее Беларусь отключала ретрансляторы после предупреждения президента Украины Владимира Зеленского о недопустимости их использования для поддержки российских атак.

"Сейчас они снова их включили", — сказал представитель ГПСУ.

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В то же время Демченко подчеркнул, что направление со стороны Беларуси остается угрожающим. При этом пока, по его словам, вблизи украинской границы не наблюдается наращивания ударной группировки, которая была бы готова к вторжению.

Как сообщали Новини.LIVE, 15 сентября пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко заявил, что во время воздушной тревоги пункты пропуска через государственную границу Украины временно приостанавливают пропускные операции. По его словам, людей рассеивают, по возможности обеспечивают доступ к укрытиям, а пограничные наряды продолжают контролировать ситуацию.

Как сообщали Новини.LIVE, аналитики Института изучения войны заявили, что в последние недели Россия чаще наносит удары вблизи границы Украины со странами НАТО. По мнению аналитиков, таким образом РФ пытается запугать западных союзников и ослабить их поддержку Украины.

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Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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