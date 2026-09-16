РФ атакувала "Ягодин": ДПСУ заявила про участь Білорусі

Андрій Демченко. Фото: УНІАН

Російська атака на пункт пропуску "Ягодин" відбулася за підтримки Білорусі, яка знову увімкнула ретранслятори для підсилення сигналу російських безпілотників. За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, це дає змогу російським "шахедам" та "герберам" глибше заходити на територію України, зокрема в західні області.

Про це у коментарі Укрінформу заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, передає Новини.LIVE.

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Росія атакує Україну за підтримки Білорусі

"Станом на зараз Білорусь надає активну допомогу Росії щодо обстрілів території України. В тому числі і ретрансляторами, які вмикаються на території Білорусі, підживлюють сигнал для російських "шахедів" та "гербер", які, власне, заходячи з території Росії, далі тримаються близько кордону з Білоруссю для того, щоб отримувати такий сигнал і мати можливість більш глибоко зайти на територію України, зокрема на західні області: Рівненщину, Волинь, Львівщину. І атака, до прикладу, по напрямку пункту пропуску "Ягодин" також здійснювалася за підтримки Білорусі", — зазначив Демченко.

Речник ДПСУ додав, що раніше Білорусь вимикала ретранслятори після попередження президента України Володимира Зеленського про неприпустимість їхнього використання для підтримки російських атак.

"Зараз вони знову їх увімкнули", — сказав речник ДПСУ.

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Водночас Демченко наголосив, що напрямок з боку Білорусі залишається загрозливим. При цьому наразі, за його словами, поблизу українського кордону не спостерігається нарощення ударного угруповання, яке було б готове до вторгнення.

Як повідомляли Новини.LIVE, 15 вересня речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що під час повітряної тривоги пункти пропуску через державний кордон України тимчасово призупиняють пропускні операції. За його словами, людей розосереджують, за можливості забезпечують доступ до укриттів, а прикордонні наряди продовжують контролювати ситуацію.

Як повідомляли Новини.LIVE, аналітики Інституту вивчення війни заявили, що Росія останніми тижнями частіше атакує поблизу кордону України з країнами НАТО. На думку аналітиків, таким чином РФ намагається залякати західних союзників та послабити їхню підтримку України.