Требования РФ на переговорах в Стамбуле 16 мая - детали

Переговоры в Турции. Фото: росСМИ

Российская делегация на переговорах с Украиной в Стамбуле озвучила требования. Однако украинская сторона считает их нереалистичными и такими, которые значительно превышающими рамки предыдущих обсуждений.

Об этом со ссылкой на украинский дипломатический источник пишет Reuters.

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Как сообщается, российская сторона требовала, чтобы украинские войска оставили ряд районов в обмен на прекращение огня.

Кроме того, были выдвинуты и другие неприемлемые условия, которые изначально не имели шансов на реализацию.

"Российские требования оторваны от реальности и выходят далеко за рамки того, что обсуждалось ранее", — сказал журналистам неназванный украинский дипломат.

Стоит отметить, что переговоры между украинской и российской делегациями в Турции по состоянию на сейчас уже завершились.

Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что в случае, если российская сторона не достигнет никаких результатов в ходе переговоров, мировое сообщество должно дать соответствующую реакцию.