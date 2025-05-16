Требования РФ на переговорах в Стамбуле 16 мая - детали

Украина говорит о нереалистичных требованиях РФ на переговорах
Российская делегация на переговорах с Украиной в Стамбуле озвучила требования. Однако украинская сторона считает их нереалистичными и такими, которые значительно превышающими рамки предыдущих обсуждений.
Об этом со ссылкой на украинский дипломатический источник пишет Reuters.
Какова позиция РФ на переговорах
Как сообщается, российская сторона требовала, чтобы украинские войска оставили ряд районов в обмен на прекращение огня.
Кроме того, были выдвинуты и другие неприемлемые условия, которые изначально не имели шансов на реализацию.
"Российские требования оторваны от реальности и выходят далеко за рамки того, что обсуждалось ранее", — сказал журналистам неназванный украинский дипломат.
Стоит отметить, что переговоры между украинской и российской делегациями в Турции по состоянию на сейчас уже завершились.
Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что в случае, если российская сторона не достигнет никаких результатов в ходе переговоров, мировое сообщество должно дать соответствующую реакцию.
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