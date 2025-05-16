Вимоги РФ на перемовинах у Стамбулі 16 травня - деталі

Делегація України каже про нереалістичні вимоги РФ на перемовинах
Російська делегація на переговорах з Україною в Стамбулі озвучила вимоги. Однак українська сторона вважає їх нереалістичними та такими, які значно перевищують рамки попередніх обговорень.
Про це з посиланням на українське дипломатичне джерело пише Reuters.
Яка позиція РФ на переговорах
Як повідомляється, російська сторона вимагала, щоб українські війська залишили низку районів в обмін на припинення вогню.
Крім того, були висунуті й інші неприйнятні умови, які з самого початку не мали шансів на реалізацію.
"Російські вимоги відірвані від реальності та виходять далеко за рамки того, що обговорювалося раніше", — сказав журналістам неназваний український дипломат.
Варто зазначити, що переговори між українською та російською делегаціями в Туреччині станом на зараз вже завершилися.
Раніше повідомлялося, що Президент України Володимир Зеленський наголосив, що у разі, якщо російська сторона не досягне жодних результатів у ході переговорів, світова спільнота повинна дати відповідну реакцію.
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