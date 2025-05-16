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Делегація України каже про нереалістичні вимоги РФ на перемовинах

16 травня 2025 16:35
Анастасія Писаненко - редактор
Вимоги РФ на перемовинах у Стамбулі 16 травня - деталі
Переговори у Туреччині. Фото: росЗМІ
Анастасія Писаненко - редактор

Російська делегація на переговорах з Україною в Стамбулі озвучила вимоги. Однак українська сторона вважає їх нереалістичними та такими, які значно перевищують рамки попередніх обговорень.

Про це з посиланням на українське дипломатичне джерело пише Reuters.

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Як повідомляється, російська сторона вимагала, щоб українські війська залишили низку районів в обмін на припинення вогню. 

Крім того, були висунуті й інші неприйнятні умови, які з самого початку не мали шансів на реалізацію.

"Російські вимоги відірвані від реальності та виходять далеко за рамки того, що обговорювалося раніше", — сказав журналістам неназваний український дипломат.

Варто зазначити, що переговори між українською та російською делегаціями в Туреччині станом на зараз вже завершилися.

Раніше повідомлялося, що Президент України Володимир Зеленський наголосив, що у разі, якщо російська сторона не досягне жодних результатів у ході переговорів, світова спільнота повинна дати відповідну реакцію.

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