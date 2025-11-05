Видео
Главная Новости дня Некоторые военные могут уволиться со службы — решение парламента

Некоторые военные могут уволиться со службы — решение парламента

Ua ru
Дата публикации 5 ноября 2025 13:24
обновлено: 14:00
Увольнение со службы — кто может уволиться в резерв
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №14058 относительно уточнения правового регулирования вопросов прохождения военной службы сотрудниками разведывательных органов Украины. "За" проголосовали 258 нардепов.

Об этом стало известно во время пленарного заседания в среду, 5 ноября.

Деякі військові можуть звільнитись зі служби — рішення парламенту - фото 1
Законопроект на сайте Рады. Фото: скриншот

Кто может уволиться со службы

Согласно закону, разведчики, достигшие предельного возраста пребывания на военной службе, могут уволиться с нее. Такое решение должна принять аттестационная комиссия.

В то же время уточняется, что такие военнослужащие увольняются в запас, а не полностью.

Напомним, 4 ноября нардепы предоставили право на годовую отсрочку еще одной категории лиц.

Также парламент определился, будут ли выплачивать военным денежную награду за изобретения.

Верховная Рада разведка ВСУ война в Украине военная служба
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
