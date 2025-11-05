Увольнение со службы — кто может уволиться в резерв

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №14058 относительно уточнения правового регулирования вопросов прохождения военной службы сотрудниками разведывательных органов Украины. "За" проголосовали 258 нардепов.

Об этом стало известно во время пленарного заседания в среду, 5 ноября.

Кто может уволиться со службы

Согласно закону, разведчики, достигшие предельного возраста пребывания на военной службе, могут уволиться с нее. Такое решение должна принять аттестационная комиссия.

В то же время уточняется, что такие военнослужащие увольняются в запас, а не полностью.

