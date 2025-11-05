Відео
Головна Новини дня Деякі військові можуть звільнитися зі служби — рішення парламенту

Деякі військові можуть звільнитися зі служби — рішення парламенту

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 13:24
Оновлено: 14:00
Звільнення зі служби — хто може звільнитися в резерв
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому законопроєкт №14058 щодо уточнення правового регулювання питань проходження військової служби співробітниками розвідувальних органів України. "За" проголосували 258 нардепів.

Про це стало відомо під час пленарного засідання у середу, 5 листопада.

Читайте також:
Деякі військові можуть звільнитись зі служби — рішення парламенту - фото 1
Законопроєкт на сайті Ради. Фото: скриншот

Хто може звільнитися зі служби

Згідно із законом, розвідники, що досягли граничного віку перебування на військовій службі, можуть звільнитися з неї. Таке рішення має ухвалити атестаційна комісія. 

Водночас уточнюється, що такі військовослужбовці звільняються у запас, а не повністю.

Нагадаємо, 4 листопада нардепи надали право на річну відстрочку ще одній категорії осіб.

Також парламент визначився, чи виплачуватимуть військовим грошову нагороду за винаходи.

Верховна Рада розвідка ЗСУ війна в Україні військова служба
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
