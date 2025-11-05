Звільнення зі служби — хто може звільнитися в резерв

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому законопроєкт №14058 щодо уточнення правового регулювання питань проходження військової служби співробітниками розвідувальних органів України. "За" проголосували 258 нардепів.

Про це стало відомо під час пленарного засідання у середу, 5 листопада.

Реклама

Читайте також:

Законопроєкт на сайті Ради. Фото: скриншот

Хто може звільнитися зі служби

Згідно із законом, розвідники, що досягли граничного віку перебування на військовій службі, можуть звільнитися з неї. Таке рішення має ухвалити атестаційна комісія.

Водночас уточнюється, що такі військовослужбовці звільняються у запас, а не повністю.

Нагадаємо, 4 листопада нардепи надали право на річну відстрочку ще одній категорії осіб.

Також парламент визначився, чи виплачуватимуть військовим грошову нагороду за винаходи.