Звільнення зі служби — хто може звільнитися в резерв

Деякі військові можуть звільнитися зі служби — рішення парламенту
Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому законопроєкт №14058 щодо уточнення правового регулювання питань проходження військової служби співробітниками розвідувальних органів України. "За" проголосували 258 нардепів.
Про це стало відомо під час пленарного засідання у середу, 5 листопада.
Хто може звільнитися зі служби
Згідно із законом, розвідники, що досягли граничного віку перебування на військовій службі, можуть звільнитися з неї. Таке рішення має ухвалити атестаційна комісія.
Водночас уточнюється, що такі військовослужбовці звільняються у запас, а не повністю.
Нагадаємо, 4 листопада нардепи надали право на річну відстрочку ще одній категорії осіб.
Також парламент визначився, чи виплачуватимуть військовим грошову нагороду за винаходи.
