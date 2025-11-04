Винаходи у війську — чи отримуватимуть воїни грошову компенсацію

Військовий з дроном. Фото: 121-ша ОБр ТрО

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №13110, який встановлює права інтелектуальної власності на винаходи, які розроблені військовими. "За" проголосували 246 нардепів.

Про це стало відомо з пленарного засідання парламенту у вівторок, 4 листопада.

Реклама

Читайте також:

Кому належатимуть майнові права на винахід

Згідно із законом, ім'я автора завжди залишається за самим військовим. Проте, якщо винахід був зроблений під час виконання службових обов’язків, майнові права належатимуть державі або відповідному державному органу, де служить військовий.

Також військовий, який зробив винахід, має отримати за це грошову компенсацію або винагороду від держави. Деталі про розмір та порядок виплат будуть прописані в окремому законі.

Такі ж зміни пропонується внести щодо військовослужбовців, які служать в Управлінні державної охорони, Державній прикордонній службі, Нацгвардії, Держспецзв’язку, а також до закону про розвідку.

Нагадаємо, раніше у Львові показали дистанційно керовану машину-амфібію UNEX UGV для Збройних сил України.

Також розвідники опублікували унікальне відео з Покровська.