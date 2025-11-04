Изобретения в армии — получат ли воины денежную компенсацию

Военный с дроном. Фото: 121 обр ТрО

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №13110, который устанавливает права интеллектуальной собственности на изобретения, сделанных военными. "За" проголосовали 246 нардепов.

Об этом стало известно с пленарного заседания парламента во вторник, 4 ноября.

Кому будут принадлежать имущественные права на изобретение

Согласно закону, имя автора всегда остается за самим военным. Однако, если изобретение было сделано при исполнении служебных обязанностей, имущественные права будут принадлежать государству или соответствующему государственному органу, где служит военный.

Также военный, который сделал изобретение, должен получить за это денежную компенсацию или вознаграждение от государства. Детали о размере и порядке выплат будут прописаны в отдельном законе.

Такие же изменения предлагается внести в отношении военнослужащих, которые служат в Управлении государственной охраны, Государственной пограничной службе, Нацгвардии, Госспецсвязи, а также в закон о разведке.

