Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Украинская разведка показала уникальное видео работы в Покровске

Украинская разведка показала уникальное видео работы в Покровске

Ua ru
Дата публикации 4 ноября 2025 11:23
обновлено: 11:54
ГУР показало уникальные кадры работы в Покровске
Результаты работы украинских защитников в Покровске. Фото: кадр из видео

Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало уникальные кадры боевой работы бойцов "Спецподразделения Тимура" в районе Покровска в Донецкой области. Разведчики продолжают операцию на этом участке фронта.

Соответствующее видео пресс-служба ГУР опубликовала во вторник, 4 ноября, в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Во вторник, 4 ноября, украинские разведчики опубликовали уникальное видео боевой работы на фронте в Покровске Донецкой области.

На видео продемонстрирована успешная боевая работа бойцов "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины.

"Уникальные кадры боевой работы на фронте бойцов "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины в Покровске Донецкой области", — подписала разведка обнародованное видео.

Также в ГУР отметили, что операция в определенном районе Покровска продолжается.

Недавно мы сообщали, что ГУР проводит операцию в логистически важном секторе Покровска.

Также Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об актуальной ситуации в Покровске.

разведка ВСУ Кирилл Буданов война в Украине ГУР Покровск
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации