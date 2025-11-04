ГУР показало уникальные кадры работы в Покровске

Результаты работы украинских защитников в Покровске. Фото: кадр из видео

Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало уникальные кадры боевой работы бойцов "Спецподразделения Тимура" в районе Покровска в Донецкой области. Разведчики продолжают операцию на этом участке фронта.

Соответствующее видео пресс-служба ГУР опубликовала во вторник, 4 ноября, в Telegram.

На видео продемонстрирована успешная боевая работа бойцов "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины.

"Уникальные кадры боевой работы на фронте бойцов "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины в Покровске Донецкой области", — подписала разведка обнародованное видео.

Также в ГУР отметили, что операция в определенном районе Покровска продолжается.

Недавно мы сообщали, что ГУР проводит операцию в логистически важном секторе Покровска.

Также Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об актуальной ситуации в Покровске.