Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня ГУР проводит операцию в логистически важном секторе Покровска

ГУР проводит операцию в логистически важном секторе Покровска

Ua ru
Дата публикации 4 ноября 2025 10:58
обновлено: 11:09
ГУР проводит операцию в районе Покровска — продолжаются ожесточенные бои
Совещание по оперативной ситуации в Покровске. Фото: ГУР

В Донецкой области продолжаются интенсивные бои — Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что его спецназовцы ведут активную операцию в районе Покровска. Подразделение "Спецподразделение Тимура" продолжает выполнять боевые задачи в важной для фронтовой логистики зоне, где враг пытается расширить свое присутствие.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки.

Реклама
Читайте также:

ГУР проводит операцию в важной зоне Покровска

По данным ГУР, после успешной десантной операции к разведчикам, которые закрепились на определенных позициях, пробив наземный коридор, присоединились дополнительные силы. Это позволило усилить украинское присутствие в секторе и удерживать контроль над стратегически важными направлениями.

Сейчас продолжается боевая работа, целью которой является уничтожение вражеских попыток атаковать украинскую логистику. В выполнении задач принимают участие и другие спецподразделения ГУР МО Украины. В то же время детали операции не разглашаются для безопасности военных.

Напомним, в Покровске продолжаются ожесточенные бои. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, какая ситуация в городе и имеют ли весомые успехи российские войска.

Также военный аналитик Дмитрий Снегирев заявил, что российские войска могут готовить масштабные провокации в Покровске для дискредитации украинских защитников.

российские войска Донецкая область ГУР Покровск боевые действия
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации