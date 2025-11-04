ГУР проводит операцию в районе Покровска — продолжаются ожесточенные бои

Совещание по оперативной ситуации в Покровске. Фото: ГУР

В Донецкой области продолжаются интенсивные бои — Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что его спецназовцы ведут активную операцию в районе Покровска. Подразделение "Спецподразделение Тимура" продолжает выполнять боевые задачи в важной для фронтовой логистики зоне, где враг пытается расширить свое присутствие.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки.

ГУР проводит операцию в важной зоне Покровска

По данным ГУР, после успешной десантной операции к разведчикам, которые закрепились на определенных позициях, пробив наземный коридор, присоединились дополнительные силы. Это позволило усилить украинское присутствие в секторе и удерживать контроль над стратегически важными направлениями.

Сейчас продолжается боевая работа, целью которой является уничтожение вражеских попыток атаковать украинскую логистику. В выполнении задач принимают участие и другие спецподразделения ГУР МО Украины. В то же время детали операции не разглашаются для безопасности военных.

Напомним, в Покровске продолжаются ожесточенные бои. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, какая ситуация в городе и имеют ли весомые успехи российские войска.

Также военный аналитик Дмитрий Снегирев заявил, что российские войска могут готовить масштабные провокации в Покровске для дискредитации украинских защитников.