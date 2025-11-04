Відео
Головна Новини дня ГУР проводить операцію в логістично важливому секторі Покровська

ГУР проводить операцію в логістично важливому секторі Покровська

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 10:58
Оновлено: 11:09
ГУР проводить операцію в районі Покровська — тривають запеклі бої
Нарада з оперативної ситуації в Покровську. Фото: ГУР

У Донецькій області тривають інтенсивні бої — Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що його спецпризначенці ведуть активну операцію в районі Покровська. Підрозділ "Спецпідрозділ Тимура" продовжує виконувати бойові завдання у важливій для фронтової логістики зоні, де ворог намагається розширити свою присутність.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки. 

Читайте також:

ГУР проводить операцію у важливій зоні Покровська

За даними ГУР, після успішної десантної операції до розвідників, які закріпилися на визначених позиціях, пробивши наземний коридор, приєдналися додаткові сили. Це дало змогу посилити українську присутність у секторі та утримувати контроль над стратегічно важливими напрямками.

Зараз триває бойова робота, метою якої є знищення ворожих спроб атакувати українську логістику. У виконанні завдань беруть участь й інші спецпідрозділи ГУР МО України. Водночас деталі операції не розголошуються задля безпеки військових.

Нагадаємо, у Покровську тривають запеклі бої. Президент України Володимир Зеленський пояснив, яка ситуація у місті та чи мають вагомі успіхи російські війська. 

Також військовий аналітик Дмитро Снєгирьов заявив, що російські війська можуть готувати масштабні провокації у Покровську задля дискредитації українських захисників. 

російські війська Донецька область ГУР Покровськ бойові дії
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
