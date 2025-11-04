ГУР проводить операцію в районі Покровська — тривають запеклі бої

Нарада з оперативної ситуації в Покровську. Фото: ГУР

У Донецькій області тривають інтенсивні бої — Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що його спецпризначенці ведуть активну операцію в районі Покровська. Підрозділ "Спецпідрозділ Тимура" продовжує виконувати бойові завдання у важливій для фронтової логістики зоні, де ворог намагається розширити свою присутність.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки.

ГУР проводить операцію у важливій зоні Покровська

За даними ГУР, після успішної десантної операції до розвідників, які закріпилися на визначених позиціях, пробивши наземний коридор, приєдналися додаткові сили. Це дало змогу посилити українську присутність у секторі та утримувати контроль над стратегічно важливими напрямками.

Зараз триває бойова робота, метою якої є знищення ворожих спроб атакувати українську логістику. У виконанні завдань беруть участь й інші спецпідрозділи ГУР МО України. Водночас деталі операції не розголошуються задля безпеки військових.

Нагадаємо, у Покровську тривають запеклі бої. Президент України Володимир Зеленський пояснив, яка ситуація у місті та чи мають вагомі успіхи російські війська.

Також військовий аналітик Дмитро Снєгирьов заявив, що російські війська можуть готувати масштабні провокації у Покровську задля дискредитації українських захисників.