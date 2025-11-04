ГУР показало унікальні кадри роботи у Покровську

Українська розвідка показала унікальне відео роботи у Покровську
Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило унікальні кадри бойової роботи бійців "Спецпідрозділу Тимура" у районі Покровська на Донеччині. Розвідники продовжують операцію на цій ділянці фронту.
Відповідне відео пресслужба ГУР опублікувала у вівторок, 4 листопада, в Telegram.
У вівторок, 4 листопада, українські розвідники опублікували унікальне відео бойової роботи на фронті у Покровську Донецької області.
На відео продемонстровано успішну бойову роботу бійців "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України.
"Унікальні кадри бойової роботи на фронті бійців "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України у Покровську Донецької області", — підписала розвідка оприлюднене відео.
Також у ГУР наголосили, що операція у визначеному районі Покровська триває.
Нещодавно ми повідомляли, що ГУР проводить операцію в логістично важливому секторі Покровська.
Також Президент України Володимир Зеленський розповів про актуальну ситуацію у Покровську.
