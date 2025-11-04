ГУР показало унікальні кадри роботи у Покровську

Результати роботи українських захисників у Покровську. Фото: кадр з відео

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило унікальні кадри бойової роботи бійців "Спецпідрозділу Тимура" у районі Покровська на Донеччині. Розвідники продовжують операцію на цій ділянці фронту.

Відповідне відео пресслужба ГУР опублікувала у вівторок, 4 листопада, в Telegram.

У вівторок, 4 листопада, українські розвідники опублікували унікальне відео бойової роботи на фронті у Покровську Донецької області.

На відео продемонстровано успішну бойову роботу бійців "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України.

Також у ГУР наголосили, що операція у визначеному районі Покровська триває.

Нещодавно ми повідомляли, що ГУР проводить операцію в логістично важливому секторі Покровська.

Також Президент України Володимир Зеленський розповів про актуальну ситуацію у Покровську.