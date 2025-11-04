Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Українська розвідка показала унікальне відео роботи у Покровську

Українська розвідка показала унікальне відео роботи у Покровську

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 11:23
Оновлено: 11:54
ГУР показало унікальні кадри роботи у Покровську
Результати роботи українських захисників у Покровську. Фото: кадр з відео

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило унікальні кадри бойової роботи бійців "Спецпідрозділу Тимура" у районі Покровська на Донеччині. Розвідники продовжують операцію на цій ділянці фронту.

Відповідне відео пресслужба ГУР опублікувала у вівторок, 4 листопада, в Telegram.

Реклама
Читайте також:

У вівторок, 4 листопада, українські розвідники опублікували унікальне відео бойової роботи на фронті у Покровську Донецької області.

На відео продемонстровано успішну бойову роботу бійців "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України.

"Унікальні кадри бойової роботи на фронті бійців "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України у Покровську Донецької області", — підписала розвідка оприлюднене відео.

Також у ГУР наголосили, що операція у визначеному районі Покровська триває.

Нещодавно ми повідомляли, що ГУР проводить операцію в логістично важливому секторі Покровська.

Також Президент України Володимир Зеленський розповів про актуальну ситуацію у Покровську.

розвідка ЗСУ Кирило Буданов війна в Україні ГУР Покровськ
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації