Україна
Право на відстрочку зможе отримати ще одна категорія українців

Право на відстрочку зможе отримати ще одна категорія українців

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 14:11
Оновлено: 14:20
Чи мають контрактники право на відстрочку після закінчення контракту
Військовий у формі. Фото: Depositphotos

Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт про відстрочку від повторного призову під час мобілізації для військовозобовʼязаних та резервістів віком 18-25 років, які служили за контрактом і були звільнені. За проголосували 283 нардепи.

Про це стало відомо під час пленарного засідання парламенту у вівторок, 4 листопада.

Читайте також:
проєкт
Законопроєкт на сайті Ради. Фото: скриншот

Скільки часу триватиме відстрочка

Таким чином військовозобов'язані, у яких закінчився термін контракту, можуть отримати один рік відпочинку.

Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, чи можна військовозобов’язаним оформити відстрочку, не відвідуючи територіальний центр комплектування

Також ми писали, як оскаржити протиправні дії ТЦК.

Верховна Рада військові мобілізація війна в Україні відстрочка
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
