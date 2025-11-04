Чи мають контрактники право на відстрочку після закінчення контракту

Право на відстрочку зможе отримати ще одна категорія українців
Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт про відстрочку від повторного призову під час мобілізації для військовозобовʼязаних та резервістів віком 18-25 років, які служили за контрактом і були звільнені. За проголосували 283 нардепи.
Про це стало відомо під час пленарного засідання парламенту у вівторок, 4 листопада.
Скільки часу триватиме відстрочка
Таким чином військовозобов'язані, у яких закінчився термін контракту, можуть отримати один рік відпочинку.
Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
