Чи мають контрактники право на відстрочку після закінчення контракту

Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт про відстрочку від повторного призову під час мобілізації для військовозобовʼязаних та резервістів віком 18-25 років, які служили за контрактом і були звільнені. За проголосували 283 нардепи.

Про це стало відомо під час пленарного засідання парламенту у вівторок, 4 листопада.

Скільки часу триватиме відстрочка

Таким чином військовозобов'язані, у яких закінчився термін контракту, можуть отримати один рік відпочинку.

Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

