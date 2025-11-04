Имеют ли контрактники право на отсрочку после окончания контракта

Военный в форме. Фото: Depositphotos

Верховная Рада поддержала за основу законопроект об отсрочке от повторного призыва по мобилизации для военнообязанных и резервистов в возрасте 18-25 лет, которые служили по контракту и были уволены. За проголосовали 283 нардепа.

Об этом стало известно во время пленарного заседания парламента во вторник, 4 ноября.

Законопроект на сайте Рады. Фото: скриншот

Сколько времени продлится отсрочка

Таким образом военнообязанные, у которых закончился срок контракта, могут получить один год отдыха.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

