Право на отсрочку сможет получить еще одна категория украинцев

Право на отсрочку сможет получить еще одна категория украинцев

Ua ru
Дата публикации 4 ноября 2025 14:11
обновлено: 14:39
Имеют ли контрактники право на отсрочку после окончания контракта
Военный в форме. Фото: Depositphotos

Верховная Рада поддержала за основу законопроект об отсрочке от повторного призыва по мобилизации для военнообязанных и резервистов в возрасте 18-25 лет, которые служили по контракту и были уволены. За проголосовали 283 нардепа.

Об этом стало известно во время пленарного заседания парламента во вторник, 4 ноября.

Читайте также:
проєкт
Законопроект на сайте Рады. Фото: скриншот

Сколько времени продлится отсрочка

Таким образом военнообязанные, у которых закончился срок контракта, могут получить один год отдыха.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, ранее сообщалось, можно ли военнообязанным оформить отсрочку, не посещая территориальный центр комплектования

Также мы писали, как обжаловать противоправные действия ТЦК.

Верховная Рада военные мобилизация война в Украине отсрочка
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
