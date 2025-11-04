Имеют ли контрактники право на отсрочку после окончания контракта

Право на отсрочку сможет получить еще одна категория украинцев
Верховная Рада поддержала за основу законопроект об отсрочке от повторного призыва по мобилизации для военнообязанных и резервистов в возрасте 18-25 лет, которые служили по контракту и были уволены. За проголосовали 283 нардепа.
Об этом стало известно во время пленарного заседания парламента во вторник, 4 ноября.
Сколько времени продлится отсрочка
Таким образом военнообязанные, у которых закончился срок контракта, могут получить один год отдыха.
Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
