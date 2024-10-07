Графики отключения света 8 октября — в Укрэнерго сделали предостережение

Дефицит продолжается — в Укрэнерго дали прогноз по отключениям света завтра
Во вторник, 8 октября, в Украине не ожидается отключение света. Однако Укрэнерго призывает граждан рационально потреблять электроэнергию, особенно в часы пик.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram.
Графики отключения света 8 октября
В Укрэнерго заявили, что завтра отключения света в Украине не прогнозируются.
"Меры ограничения потребления не планируются", — говорится в сообщении.
Однако в компании обратились к украинцам с просьбой пользоваться мощными электроприборами в период СЭС, а именно с 10:00 до 16:00.
График ограничений электроэнергии в областях
Чтобы точнее узнавать информацию о веерных отключениях, можно проверить свой адрес по конкретной ссылке согласно региону:
- Киев
- Киевская область
- Черкасская область
- Кировоградская область
- Херсонская область
- Запорожская область
- Днепропетровская область
- Полтавская область
- Харьковская область
- Сумская область
- Черниговская область
- Винницкая область
- Одесская область
- Николаевская область
- Житомирская область
- Хмельницкая область
- Тернопольская область
- Черновицкая область
- Ровенская область
- Волынская область
- Львовская область
- Ивано-Франковская область
- Закарпатская область
- Донецкая область
Напомним, украинцы ответили, будут ли оставаться в стране в течение осенне-зимнего периода в случае проблем с электроэнергией. Около 90% опрашиваемых заявили, что будут на своем постоянном месте жительства.
Ранее мы писали, что с 1 октября в Украине будет снижен тариф на электроэнергию для пользователей, использующих ее для отопления. Новый тариф будет составлять 2,64 грн за 1 кВт/час вместо предыдущих 4,32 грн.
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