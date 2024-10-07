Графики отключения света 8 октября — в Укрэнерго сделали предостережение

Энергетики ремонтируют электросеть. Фото: ДТЭК

Во вторник, 8 октября, в Украине не ожидается отключение света. Однако Укрэнерго призывает граждан рационально потреблять электроэнергию, особенно в часы пик.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

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Графики отключения света 8 октября

В Укрэнерго заявили, что завтра отключения света в Украине не прогнозируются.

"Меры ограничения потребления не планируются", — говорится в сообщении.

Однако в компании обратились к украинцам с просьбой пользоваться мощными электроприборами в период СЭС, а именно с 10:00 до 16:00.

Сообщение Укрэнерго. Фото: скриншот

График ограничений электроэнергии в областях

Чтобы точнее узнавать информацию о веерных отключениях, можно проверить свой адрес по конкретной ссылке согласно региону:

Напомним, украинцы ответили, будут ли оставаться в стране в течение осенне-зимнего периода в случае проблем с электроэнергией. Около 90% опрашиваемых заявили, что будут на своем постоянном месте жительства.

Ранее мы писали, что с 1 октября в Украине будет снижен тариф на электроэнергию для пользователей, использующих ее для отопления. Новый тариф будет составлять 2,64 грн за 1 кВт/час вместо предыдущих 4,32 грн.