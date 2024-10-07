Графіки відключення світла 8 жовтня — в Укренерго зробили застереження

Енергетики ремонтують електромережу. Фото: ДТЕК

У вівторок, 8 жовтня, в Україні не очікується відключення світла. Однак Укренерго закликає громадян раціонально споживати електроенергію, особливо в години пік.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram.

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Графіки відключення світла 8 жовтня

В Укренерго заявили, що завтра відключення світла в Україні не прогнозуються.

"Заходи обмеження споживання не плануються", — йдеться в повідомленні.

Проте у компанії звернулися до українців із проханням користуватися потужними електроприладами у період СЕС, а саме з 10:00 до 16:00.

Допис Укренерго. Фото: скриншот

Графік обмежень електроенергії в областях

Аби точніше дізнаватися інформацію щодо віялових відключень, можна перевірити свою адресу за конкретним посиланням згідно із регіоном:

Нагадаємо, українці відповіли, чи будуть залишатися в країні протягом осінньо-зимового періоду у випадку проблем з електроенергією. Майже 90% опитуваних заявили, що будуть на своєму постійному місці проживання.

Раніше ми писали, що з 1 жовтня в Україні буде знижено тариф на електроенергію для користувачів, які використовують її для опалення. Новий тариф становитиме 2,64 грн за 1 кВт/год замість попередніх 4,32 грн.