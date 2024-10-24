В Украине выросла доля людей, желающих переговоров с Россией уже сейчас

Украинцы. Фото: Новини.LIVE

Количество украинцев, считающих, что переговоры с Россией "это действенный способ достижения мира, которым следует воспользоваться уже сейчас", значительно возросло. По результатам последнего опроса, проведенного с 20 по 26 сентября 2024, такое мнение имеют 35% респондентов. В то же время, 48% опрошенных считают этот подход неприемлемым.

Об этом сообщил Центр Разумкова в четверг, 24 октября.

Читайте также:

Результаты опроса

По сравнению с сентябрем 2023 года, когда только 21% поддерживали переговоры, наблюдается значительный рост числа сторонников этой идеи. В прошлом году 63% украинцев выступали против переговоров, в то время как в 2024 году этот показатель снизился до 48%.

Также возросла доля тех, кто считает переговоры возможными только после отвода российских войск на позиции по состоянию на 23 февраля 2022 года — 37% против 25% в 2023 году. В то же время количество настаивающих на возвращении к границам 1991 года перед началом переговоров уменьшилось с 61% до 49%.

Исследование также показало региональные различия во взглядах на переговоры: больше всего сторонников немедленных переговоров на Юге (48%), тогда как на Западе большинство (57%) выступает против этого.

Опрос проводился методом личных интервью на подконтрольных территориях Украины среди 2016 респондентов, с погрешностью выборки 2,3%.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский готовит еще один план. Глава государства поручил органам власти разработать предложения для так называемого внутреннего плана действий, который помог стране выстоять в условиях войны.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский оценил официальное приглашение Украины в Альянс как единственный способ, способный остановить войну с Россией.