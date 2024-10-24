В Україні зросла частка людей, які хочуть переговорів з Росією вже зараз

Українці. Фото: Новини.LIVE

Кількість українців, які вважають, що переговори з Росією "це дієвий спосіб досягнення миру, яким слід скористатися вже зараз" значно зросла. За результатами останнього опитування, проведеного з 20 по 26 вересня 2024 року, таку думку мають 35% респондентів. Водночас 48% опитаних вважають цей підхід неприйнятним.

Про це повідомив Центр Разумкова у четвер, 24 жовтня.

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Результати опитування

Порівняно з вереснем 2023 року, коли лише 21% підтримували переговори, спостерігається суттєве зростання кількості прихильників цієї ідеї. Торік 63% українців виступали проти перемовин, тоді як у 2024 році цей показник знизився до 48%.

Також зросла частка тих, хто вважає переговори можливими лише після відведення російських військ на позиції станом на 23 лютого 2022 року — 37% проти 25% у 2023 році. Водночас кількість тих, хто наполягає на поверненні до кордонів 1991 року перед початком перемовин, зменшилася з 61% до 49%.

Дослідження також показало регіональні відмінності у поглядах на переговори: найбільше прихильників негайних перемовин на Півдні (48%), тоді як на Заході більшість (57%) виступає проти цього.

Опитування проводилося методом особистих інтерв'ю на підконтрольних територіях України серед 2016 респондентів, з похибкою вибірки 2,3%.

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