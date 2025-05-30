ГБР задержало экс-заместителя председателя Высшего Хозяйственного суда

Задержание фигуранта. Фото: ГБР

В ходе расследования уголовного производства относительно государственной измены, совершенной судьей Хозяйственного суда Киева, Государственное бюро расследований задержало бывшего заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Украины. Сейчас продолжается досудебное расследование и устанавливаются другие причастные лица.

Об этом сообщает ГБР.

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Детали дела

Как установило следствие, задержанный, используя свои связи в судебной системе и служебное положение и действуя по предварительному сговору, организовал принятие неправомерных судебных решений.

Сообщается, что фигурант благодаря манипуляциям с системой автоматизированного распределения судебных дел обеспечивал назначение "нужных" судей для рассмотрения конкретных дел.

Также в ходе расследования правоохранители установили, что задержанный был в сговоре с судьей киевского Хозяйственного суда, которому ранее сообщено о подозрении в государственной измене.

Мужчины подозреваются в совершении действий, направленных на передачу 3 млрд грн в интересах страны-агрессора.

По источникам издания "РБК-Украина", речь идет о заместителе председателя Высшего Хозяйственного суда Артура Емельянова.

Напомним, что сотрудники Государственного бюро расследований провели обыски в квартире Светланы Панаиотиди — бывшего заместителя министра экономики, которая занимала должность во время каденции Игоря Петрашко.

Ранее сообщалось, что у руководителя одного из межрегиональных подразделений Министерства юстиции могут изъять роскошное авто в рамках конфискационной процедуры.