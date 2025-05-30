ГБР задержало экс-заместителя председателя Высшего Хозяйственного суда

ГБР задержало экс-зампредседателя Высшего Хозяйственного суда
В ходе расследования уголовного производства относительно государственной измены, совершенной судьей Хозяйственного суда Киева, Государственное бюро расследований задержало бывшего заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Украины. Сейчас продолжается досудебное расследование и устанавливаются другие причастные лица.
Об этом сообщает ГБР.
Детали дела
Как установило следствие, задержанный, используя свои связи в судебной системе и служебное положение и действуя по предварительному сговору, организовал принятие неправомерных судебных решений.
Сообщается, что фигурант благодаря манипуляциям с системой автоматизированного распределения судебных дел обеспечивал назначение "нужных" судей для рассмотрения конкретных дел.
Также в ходе расследования правоохранители установили, что задержанный был в сговоре с судьей киевского Хозяйственного суда, которому ранее сообщено о подозрении в государственной измене.
Мужчины подозреваются в совершении действий, направленных на передачу 3 млрд грн в интересах страны-агрессора.
По источникам издания "РБК-Украина", речь идет о заместителе председателя Высшего Хозяйственного суда Артура Емельянова.
Напомним, что сотрудники Государственного бюро расследований провели обыски в квартире Светланы Панаиотиди — бывшего заместителя министра экономики, которая занимала должность во время каденции Игоря Петрашко.
Ранее сообщалось, что у руководителя одного из межрегиональных подразделений Министерства юстиции могут изъять роскошное авто в рамках конфискационной процедуры.
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